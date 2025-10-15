AİHM’den Tuğluk için ihlal kararı

Giriş / Abone Ol
Güncel
Haber Merkezi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Aysel Tuğluk'un DTK Eş Başkanlığı görevi ve faaliyetleri nedeniyle tutuklanmasına yönelik başvuruyu karara bağladı. AİHM, "siyasi veya başka amaçlarla tutuklamayı yasağının" ihlal edildiğine ve Tuğluk'un "özgürlük ve güvenlik", "makul sürede yargılama", "düşünce ve ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkeme, Aysel Tuğluk'un tutukluluğunun "makul şüpheye" dayanmadığını belirtirken yerel mahkemelerin "suçun niteliği", "delil durumu" ve "kaçma riski" gibi soyut gerekçelerle bireyselleştirilmiş bir değerlendirme yapmadan tutuklama kararı verdiklerini belirtti.

