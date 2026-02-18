Aile Bakan Yardımcısı erişim engeli şampiyonu: Tek kararla 258 haber ve paylaşımı yok ettirdi!

BirGün’de, 30 Aralık 2025 tarihinde Timur Soykan imzasıyla yayımlanan “Yeğen için devleti oyuncak ettiler” başlıklı haber erişime engellendi.

“Aile Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun yeğeni KPSS'siz devlet memuru yapıldı. Torpilli yeğen cinsel saldırı suçundan tutuklandı” denilen haberin Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendiği öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu’nun avukatı Muammer Cemaloğlu, 13 Şubat’ta Ankara 9. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu.

Zaferoğlu hakkındaki 258 haber ve sosyal medya paylaşımının erişime engellenmesini talep etti. Hakimlik aynı gün 258 haber ve sosyal medya paylaşımını erişime engelledi.

Kararın gerekçesi, “Kişilik haklarına aykırılık teşkil ettiği, suçların şahsi olduğu, herkesin yalnızca kendi eyleminden sorumlu tutulabileceği ve kamu düzeninin korunması…” şeklinde açıklandı.