Aile Bakanı Türkiye'yi bıraktı, Belçika'da esnaf ziyaretine çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın Belçika'da gerçekleştirdiği "esnaf ziyareti" gündem oldu.

Bakanın, kişi başına düşen milli geliri yıllık 65 bin doların üzerinde olan Belçika'da gerçekleştirmiş olduğu bu ziyaretler sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş esnafa hâl hatır sordu



Konum: Brüksel



Belçika’da doğup büyüyen Göktaş, aktif siyasete Hristiyan demokrat çizgideki partisi CDH’de başlamıştıhttps://t.co/qq5NinmdNl pic.twitter.com/XSbUR7x5cm — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 1, 2026

Kullanıcılar, AKP'li bakan ve vekillerin yurttaşın ve esnafın tepki göstermesinden korktukları için Türkiye'de esnaf ziyareti yapmaktan kaçındıklarını ifade ederken, bakanın ziyaretini eleştirdi.

BAKANIN GEZİLERİ MECLİSTE SORULDU: CEVAP YOK

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ise, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından, 2025 yılının Ekim ayında Mahinur Göktaş'ın cevaplaması istemiyle meclise sunduğu soru önergesini paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hangi ülkelere ve hangi amaçlarla yurtdışı ziyaretleri yaptığını, bu ziyaretlerin toplam maliyetinin ne kadar olduğu sorularının yer aldığı önergeye ise bakanlığın cevap vermediği görüldü.

Şahin paylaşımında Bakan Mahinur Göktaş'a hitaben "Belçika’nın mı, yoksa Türkiye’nin mi Aile Bakanısınız?" diye sordu.