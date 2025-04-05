Aile Bakanlığı gezileri halkın parasını yutuyor

Türkiye'de, aşırı yoksul hane sayısı 3,6 milyona, sosyal yardıma muhtaç kişi sayısı ise 20 milyona ulaşırken Saray Kabinesi, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışından geri adım atmadı. Türkiye'deki yoksulluğu gizlemek için her yıl yüz milyarlarca lira harcama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, krizin gölgesinde gerçekleştirdiği özel kalem müdürlüğü harcamasının büyüklüğü dikkati çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Ocak-Şubat 2025 döneminde, “Özel Kalem Hizmetleri” kaleminden yaptığı toplam harcama hesaplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın çalışma programı ile protokol ve tören işlerine yönelik düzenlemelere ilişkin harcamalar için kullanılan kalemden yapılan harcamanın iki ayda 15 milyon TL’yi aştığı öğrenildi.

HER AY MİLYONLARCA LİRA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, “Özel Kalem Hizmetleri” için Ocak ayında 9 milyon 711 bin 246 TL kullanıldı. Bakanlığın özel kalem hizmetleri için Şubat ayında harcadığı para ise kayıtlara, 6 milyon 829 bin 132 TL olarak geçti. Bakanlığın, özel kalem hizmetleri için Ocak ve Şubat aylarında yaptığı harcamanın toplamı ise 16 milyon 793 bin 337 TL’ye ulaştı.

DİYAR DİYAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yurtdışı gezileri dikkati çekiyor. Haziran 2023’te başladığı ve 20 aydır sürdürdüğü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı döneminde 29 ülkeyi ziyaret eden ve 86 gün yurtdışında kalan Göktaş’ın seyahatleri şöyle sıralanıyor:

• 2023: Cezayir (17-19 Haziran), Bosna Hersek (10-11 Temmuz), Hindistan (2-4 Ağustos), Macaristan (14-15 Eylül), ABD (18-22 Eylül), Azerbaycan (18-19 Eylül), İsviçre (11-16 Aralık), Cezayir (21 Kasım), Macaristan (18 Aralık)

• 2024: Katar (5-8 Şubat), Mısır (13-15 Şubat), ABD (9-16 Mart), Özbekistan (13-14 Mayıs), Belçika (24-26 Mayıs), Avusturya (28-29 Mayıs), İspanya (13-14 Haziran), Cezayir (23-25 Haziran), Senegal (10-12 Temmuz), Moğolistan (22-24 Ağustos), ABD (21-27 Eylül), Brezilya (11-13 Ekim), İsviçre (20-21 Ekim), Katar (29-31 Ekim), Macaristan (14 Kasım), BAE (26-27 Kasım)

• 2025: Kıbrıs (15 Ocak), Fransa (14-15 Şubat), ABD (9-15 Mart), Türkmenistan (29 Mart)