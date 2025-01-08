Aile Bakanlığı ile Zen Pırlanta arasında anlaşma: Bakanlık çalışanlarına indirimli pırlanta!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Zen Pırlanta ile çalışanlarının indirimli pırlanta alabilmesi için anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Gazeteci Ünsal Ünlü, anlaşmaya ilişkin belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetler Daire Başkanlığı’na Zen Pırlanta’nın sahibi Emin Güzeliş tarafından gönderilen dilekçede anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Dilekçede yüzde 10’luk indirim için indirim kodu ve kampanyaya ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Madem 2025 "Aile Yılı" olacak, pırlantasız olur mu?

Olmaz tabii!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışanlarına pırlanta alımlarında indirim anlaşması yapmış.

Gülmeyin :)

Artık muhteşem (!) maaş zamlarını buraya yatırır memurlar.

Bakanlık gibi bakanlık be, helal olsun! pic.twitter.com/BEwZPLeLJY — ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) January 7, 2025

Bakanlık personellerinin kurum kartı ile alışveriş yapabileceği de belirtildi.

Dilekçenin tamamı şu şekilde: