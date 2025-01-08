Aile Bakanlığı ile Zen Pırlanta arasında anlaşma: Bakanlık çalışanlarına indirimli pırlanta!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Zen Pırlanta’yla indirim anlaşması yaptığı ortaya çıktı. İndirim anlaşmasına göre bakanlık çalışanları yüzde 10'luk indirimden faydalanabilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Zen Pırlanta ile çalışanlarının indirimli pırlanta alabilmesi için anlaşma yaptığı ortaya çıktı.
Gazeteci Ünsal Ünlü, anlaşmaya ilişkin belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetler Daire Başkanlığı’na Zen Pırlanta’nın sahibi Emin Güzeliş tarafından gönderilen dilekçede anlaşmanın detayları ortaya çıktı.
Dilekçede yüzde 10’luk indirim için indirim kodu ve kampanyaya ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Madem 2025 "Aile Yılı" olacak, pırlantasız olur mu?— ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) January 7, 2025
Olmaz tabii!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışanlarına pırlanta alımlarında indirim anlaşması yapmış.
Gülmeyin :)
Artık muhteşem (!) maaş zamlarını buraya yatırır memurlar.
Bakanlık gibi bakanlık be, helal olsun! pic.twitter.com/BEwZPLeLJY
Bakanlık personellerinin kurum kartı ile alışveriş yapabileceği de belirtildi.
Dilekçenin tamamı şu şekilde:
“T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez birimleri ve bağlı tüm kuruluşlarının personel ve yakınlarına özel bir fırsat olarak; pırlantalı ürünlerimizde mevcut indirimlere ek olarak %10 indirim (Tek bir taşı 0,70 ct ve üzeri ürünler, alyanslar, aksesuarlar, parfümler hariçtir.) taahhüt ederiz. İndirimden yararlanmak isteyen personeliniz mağazalarımıza Personel Kimlik Kartı ile başvurabilir veya online platform üzerinden alışveriş yaparken size özel oluşturulan (ZF-****) indirim kodunu kullanabilirler.”