Aile Bakanlığı “Kaç kişinin 15 Temmuz gaziliği unvanı iptal edildi?” sorusuna yanıt vermedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, BirGün'ün "Kaç kişinin 15 Temmuz gaziliği unvanı iptal edildi?” sorusuna yanıt veremedi.

BirGün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) “2025 yılında kimlerin hangi gerekçeyle 15 Temmuz gaziliği unvanı iptal edilmiştir?” sorunu yöneltti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Araştırma-Geliştirme ve Proje Daire Başkanlığı tarafından gönderilen cevapta, “Başvurunuz incelenmiş olup, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında talebiniz ile ilgili bilgi paylaşımı yapılamamaktadır. Bilgilerinize sunulur” ifadeleriyle soru yanıtsız bırakıldı.