Aile Bakanlığı şikayetçi oldu: Gülben Ergen’e Fatmanur Çelik soruşturması

Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edilen Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in İstanbul Zeytinburnu’nda hayatını kaybetmesinin ardından Fatmanur Çelik'in hakkını arayan ve ölümünün aydınlatılmasını isteyen Gülben Ergen'e soruşturma açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti üzerine soruşturma açılan Gülben Ergen sosyal medya hesabından "Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım" açıklamasını yaptı. Gülben Ergen'in Fatmanur Çelik ve Hifa İkra hayattayken de yardım taleplerine karşılık verdiği biliniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şikayeti üzerine

Evimize polis geldi.



Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım. pic.twitter.com/YhRxR0s0nv — Gülben Ergen (@gulbenergen) April 4, 2026

NE OLMUŞTU?

Anne Çelik yıllar önce çocuk yaşta Ayhan Ş. tarafından istismar edilmişti. Çelik, daha sonra Ayhan Ş. ile evlendirilmişti. Evliliğin ardından doğan Hifa İkra Şengüler'in de Ayhan Şengüler tarafından 3 yaşından itibaren cinsel istismara maruz bırakıldığı öne sürülmüştü. Açılan dava devam ederken Ayhan Şengüler'in tutuksuz yargılanması üzerine Anne Çelik, adalet nöbetine başlamıştı.

Bir süredir İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önündeki adalet nöbeti tutan ve kamuoyundan destek isteyen Çelik, "Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” demişti.