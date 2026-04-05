Aile Bakanlığı şikayetçi olmuştu: Gülben Ergen ifade verecek

Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edilen Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in İstanbul Zeytinburnu’nda hayatını kaybetmesinin ardından Fatmanur Çelik'in hakkını arayan ve ölümünün aydınlatılmasını isteyen Gülben Ergen'e soruşturma açıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülben Ergen'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı.

Açıklamada, Ergen'in yarın şüpheli olarak ifadesine başvurulacağı kaydedildi.

GÜLBEN ERGEN DUYURMUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti üzerine soruşturma açılan Gülben Ergen dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından "Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım" açıklamasını yapmıştı.

Evimize polis geldi.



Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım. pic.twitter.com/YhRxR0s0nv — Gülben Ergen (@gulbenergen) April 4, 2026

Gülben Ergen'in Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra hayattayken de yardım taleplerine karşılık verdiği ve davanın üzerinin kapatılmaması için girişimlerde bulunduğu biliniyor.

İSMAİL ARI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İstismar mağduru Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra'nın hak mücadelesini ilk olarak kamuoyunun gündemine getiren ise Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan BirGün muhabiri İsmail Arı olmuştu.

“İNTİHAR DEMEYİN” DEMİŞTİ

Anne Çelik yıllar önce çocuk yaşta Ayhan Ş. tarafından istismar edilmişti. Çelik, daha sonra Ayhan Ş. ile evlendirilmişti. Evliliğin ardından doğan Hifa İkra Şengüler'in de Ayhan Şengüler tarafından 3 yaşından itibaren cinsel istismara maruz bırakıldığı öne sürülmüştü. Açılan dava devam ederken Ayhan Şengüler'in tutuksuz yargılanması üzerine Anne Çelik, adalet nöbetine başlamıştı.

Bir süredir İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önündeki adalet nöbeti tutan ve kamuoyundan destek isteyen Çelik, "Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” demişti.

İstismar mağduru anne Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler’in 2 Mart gecesi Zeytinburnu Kazılıçeşme sahilinde cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Fatmanur Çelik ve Hifa İkra'nın ölümüne ilişkin tartışmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş ise aileye danışmanlık hizmeti ve ekonomik destek sağlandığını öne sürse de Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, “Anne, yaşanan ihmallerden söz etmeye çalıştığı her durumda ilgili kurumlar tarafından örtük biçimde çocuğunun elinden alınacağı tehdidiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bugün ‘destek’ adı altında yapılan ziyaretler bu gerçeği ortadan kaldırmamaktadır” sözleriyle tepki göstermişti. Dernek’ten yapılan açıklamada sunulduğu iddia edilen danışmanlık ve ekonomik desteğin niteliksiz olduğu belirtilmişti.