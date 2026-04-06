Aile Bakanlığı şikayetçi olmuştu: Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı

Kuran'a Hizmet Vakfı Yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edilen Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra’nın ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Aile Bakanlığı'nın şikayetçi olduğu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bugün adliyeye giderek ifade verdi.

Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre Gülben Ergen ifadesinde "Bakanlığın iddiaları doğru değil. Çocuklarla ve kadınlarla ilgili hassasım" dedi.

ZİYARET VE TEDAVİ SÜRECİNE DESTEK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade veren Gülben Ergen, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Ergen ifadesinde, kamuoyuna yansıyan olay sonrası Fatmanur Çelik'in çağrısı üzerine Çekmeköy’deki evine giderek anne ve çocuğu ziyaret ettiğini, çocuğun sağlık durumunun kötü olduğunu gördüğünü ve tedavi sürecine destek olduğunu anlattı.

Sanatçı, görüşmeler sırasında annenin en büyük kaygısının çocuğun babaya teslim edilmesi olduğunu söylediğini belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hakkında kendisine herhangi bir şikâyet iletilmediğini savundu.

Ergen ayrıca, yaşanan süreci Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da aktardığını, imkanları ölçüsünde sadece çocuğa destek olmaya çalıştığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülben Ergen'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ergen hakkında paylaşımlarıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği iddiasıyla işlem başlatıldığı belirtilmişti.