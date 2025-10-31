Aile Bakanlığı suç duyurusu bulundu: BirGün editörü Kaya hakkında soruşturma başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine BirGün gazetesi editörü İlayda Kaya hakkında “Devlet ikisini de koruyamadı: Kadın öldürüldü, çocuğu ise kayıp” ve “Bir çocuğu koruyamadınız” başlıklı haberleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kaya, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “Türk milletini, Türkiye cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

Kaya ifadesinde, “Devletin gözetimi altında kaybolduğu söylenen, koruma altındaki bir çocuğun kaybolması konusu, haber değeri taşımaktadır. Böyle bir haberin yapılmasında kamu yararı vardır ve haber açıkça görünür gerçekliğe uygundur. Herhangi bir yanıltıcı bilgi sayılabilecek husus haber içeriğinde geçmemektedir. Sadece gazetecilik faaliyetinde bulundum” dedi.