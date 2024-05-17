Aile çocuklarının intiharına inanmıyor

Haber Merkezi

Cezaevinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Reber Soydan'ın babası Mehmet Selim Soydan, “Oğlumun intihar ettiğine inanmıyorum. Olay aydınlatılmalı" dedi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alındıktan sonra 23 Ekim 2022’de tutuklanan ve "ülkenin birliği ve bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 53 yıl hapis cezasına çarptırılan Reber Soydan, 11 Mayıs'ta şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Soydan'ın cenazesi, 12 Mayıs’ta memleketinde defnedildi. Cezaevi idaresi, Soydan'ın intihar ettiğini ileri sürdü.

HİÇBİR SORUN YOKTU

Olaya dair MA'ya konuşan Soydan'ın babası Mehmet Selim Soydan, intihar iddiasına inanmadığını söyledi. Oğlunun her telefon ve cezaevi görüşünde moralli ve keyifli olduğunu aktaran baba Soydan, tutukluluk sürecinden herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydetti. Soydan, "11 Mayıs günü saat 13.40 civarında telefonla beni aradı. Oğlumla en az 9 dakika sohbet ettik. Kardeşleriyle de konuştu, keyfi gayet yerindeydi. Sohbette, cezaevi müdürlüğüne tekli koğuşa geçmek üzere dilekçe verdiğini söyledi. Televizyon almak için de para istedi. Ben de tekli koğuşa neden geçeceğini ve odasındaki arkadaşlarıyla bir sorun yaşayıp yaşamadığını sordum. Herhangi bir sorunun olmadığını ve kendi isteğiyle geçeceğini söyledi" dedi.

Cezaevi idaresinin 12 Mayıs'ta saat 00.43'ta kendisini aradığını aktaran baba Soydan, "Cezaevi Müdürü ‘oğlunuz kendisini boğmuş' dedi. Bu sözler üzerine şok geçirdim ve ne diyeceğimi bilemeden telefonu kapattım. Oğlumun intihar ettiğine inanmıyorum. Cezaevi yönetiminin her şeyi açığa çıkarması gerekiyor" diye kaydetti. Cenazeyi aldıktan sonra Van'da yıkanmasına izin verilmediğini belirten Soydan, "Yüksekova’ya getirdiğimizde de izin vermediler. Oğlumun cenazesini kendi evimizde yıkadık. Neden camii ve hastanede yıkamamıza izin vermediler? Bu kabul edilebilir bir şey değil” tepkisinde bulundu.

Tek taleplerinin gerçeklerin ortaya çıkarılması olduğunu dile getiren baba Soydan, "Kim yapmışsa açığa çıkarılsın. Oğlum nasıl öldü, kendisi mi intihar etti yoksa başkası mı yaptı? Bu soruların cevaplarının tek tek açığa çıkarılması gerekiyor" dedi.