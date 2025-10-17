Aile Dayanışma Ağı, 10. kez buluştu: Alper Taş ve Canan Kaftancıoğlu destek verdi

19 Mart operasyonlarında gözaltına alınan ve ardından tutuklananların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), onuncu buluşmasını Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi.

Buluşmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sanatçı Ozbi ve yurttaşlar katıldı.

Onuncu buluşmanın basın açıklaması, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu tarafından okundu.

“Önümüzdeki hafta değerli eşim Ekrem İmamoğlu’nun üç ayrı davası görülecek” bilgisini paylaşan Dr. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Üstelik bu üç dava, Ekrem İmamoğlu’nun karşı karşıya olduğu yargı tacizinin sadece küçük bir parçası. Çok sayıda davayla, siyasileşmiş yargı eliyle yürütülen bir karalama kampanyasıyla mücadele ediyoruz. Peki neden? Neden Ekrem İmamoğlu hakkında açılmış bu kadar çok dava var? Aslında bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz. Tüm Türkiye biliyor, dünya biliyor. Bunun nedeni, Ekrem İmamoğlu’nun iktidarın en büyük siyasi rakibi olmasıdır. Yenilenen seçimle birlikte, İBB Başkanlığını tam üç kere kazanmasıdır. 15,5 milyon oyla milletin cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Ekrem İmamoğlu’nun, büyük bir halk desteğini arkasına almış olmasıdır. Yani bu davalar, Ekrem İmamoğlu’na değil, milletin iradesine karşı açılmış davalardır.”

"HUKUK HİÇE SAYILDI"

"Adalet, bir kişiye değil; hepimize, bütün topluma lazımdır" diyen Dilek İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu davalar da yalnızca bir kişiyi değil, milletin iradesini ilgilendirmektir. Ekrem İmamoğlu’nun sandıkta yenilmeyeceği anlaşılınca, panik tuşuna basıldı, hukuk ayaklar altına alındı. İş öyle bir noktaya vardı ki; Ekrem İmamoğlu’nun alın teriyle kazandığı, emeğinin karşılığı olan diplomasına bile göz konuldu. Bu karar alınırsa, bundan sonra kimsenin diploması, tapusu, işi güvencede olmaz diye düşünülmedi. Sahte diplomaların ortada dolaştığı, meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir ortamda, Ekrem İmamoğlu’nun emek vererek hak ettiği diplomasını iptal etmek için hukuk hiçe sayıldı. Buna zemin oluşturmak için yıllarını akademiye vermiş, saygın bir profesör de dahil olmak üzere 27 kişinin daha emeği hiçe sayıldı.”

“YARGI SİYASETİN GÖLGESİNDEN KURTULMALI"

"Yargı bir an önce siyasetin gölgesinden kurtulmalı, herkese eşit davranmaya başlamalıdır" vurgusunu yapan Dilek İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hukuk siyasetin aracı değil, halkın ortak güvencesidir. Yargı mensuplarının bu gerçeği bir an önce hatırlaması, Türkiye’nin, bu ülkenin geleceği için elzemdir. Geldiğimiz noktada insanlar, ne yazık ki kendilerini sadece yargı karşısında değil, sokaklarda da güvende hissetmiyor. Her geçen gün ayrı bir şiddet vakası gündeme düşüyor. Gazeteci Hakan Tosun’un sokak ortasında katledilmesi bunun son örneği oldu. Buradan kendisine rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Kadınlar, çocuklar, gençler, gazeteciler; her biri aynı adaletsizliğin mağdurları. Çeteler sokakları sarmış, sayısız suç kaydı olan insanlar elini kolunu sallaya sallaya dolaşırken, masum insanlar dört duvar arasında tutsak. Uyuşturucu tacirleri, katiller dışarıda; fikrini söyleyen, muhalefet eden, siyaset yapan, bu millete barış getirecek ve milleti düşmüş olduğu yoksunluktan ve yoksulluktan kurtaracak kişiler içeride."

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aile Dayanışma Ağı buluşmalarından bahseden Dilek İmamoğlu, şunları söyledi: "Bu ülkenin geleceğini, susmayan vicdanlar, kafasını başını kuma gömmeyen, kapı arkasına, perdenin arkasına gizlenmeyen insanlar, vicdanlar ve umudunu yitirmeyen insanlar kurtaracaktır. Biz adaletin, özgürlüğün ve insan onurunun yeniden hüküm süreceği bir ülke için buradayız. Ve bunun için mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Herkesi bu umuda güç vermeye, dayanışmaya bekliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar yine bu dileklerle görüşmek umuduyla, belki de tutsakların serbest bırakılmış sürprizi ile hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."

KADRİYE TÜRKER: ADALETİN YERİNE BULACAĞINA İNANIYORUM

Düzce Cezaevi’nde tutulan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in annesi Kadriye Türker de konuşmasında, "Başta, bizim gibi bu hukuksuz sürecin parçası olan birçok aile ve ülkemizin milyonlarca yurttaşı, bu haksızlık karşısında sabırla, azimle ve umutla direniyor. Adaletin yerini bulacağına, kızım ve onun gibi haksız yere özgürlüğünde mahrum bırakılan herkesin en kısa en kısa zamanda sevdiklerine kavuşacaklarına inanıyorum. Burada bizlere destek veren herkese teşekkür ederim. Dayanışma, bize gerçekten güç veriyor, cesaretimizi büyütüyor ve umudumuzu diri tutuyor” dedi.

ÖĞRENCİ AYDIN: SUSMADIK, KORKMAYACAĞIZ

19 Mart Saraçhane eylemleri sırasında gözaltına alınıp, bir süre tutuklu kaldıktan sonra şartlı tahliye edilen üniversite öğrencisi Meriç Aydın, şunları anlattı:

"Bilsinler ki; biz susmadık, biz korkmadık ve biz asla korkmayacağız. Çünkü biz, bu ülkenin geleceğiyiz. Biz, haksızlığa karşı ses çıkaran, düşse de ayağa kalkan bir kuşağız. Bizim hikayemiz korkunun değil, direnişin hikayesi. Ve ben buradayım; gözüm eksik ama vicdanım tam. Canım yandı ama inancım hala diri. Biz haklıyız. Haklıyız, kazanacağız."