Aile Dayanışma Ağı, 28. kez Saraçhane'den seslendi: Adil, şeffaf ve tarafsız bir yargılama süreci istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada tutuklananların yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı’nın 28. buluşması, Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirildi. Buluşmada tutuklu ailelerinin Silivri yolunda ve duruşma salonunda çektiği sıkıntıları örnekleriyle anlatan Dilek Kaya İmamoğlu, "El sallamaya, göz göze gelmeye, kısacık bir temas kurmaya bile engel olunmaya çalışıldığına şahit oluyoruz" dedi.

"İBB Davası TRT’den canlı yayınlansın" önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini anımsatan İmamoğlu, "AKP, MHP ve DEM başta olmak üzere, tüm partilerin hukuk komisyonlarından birer liyakatlı hukuk temsilcinizi mahkemeye, duruşmalara gözlemci olarak yollayın. Onlar, size gün sonunda, duruşmaları rapor etsin. İki; Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına, yine aynı şekilde tüm parti genel başkanları katılsın. Ekrem İmamoğlu’nun ve avukatlarının savunmasını mahkemede tüm parti genel başkanları izlesin" çağrısında bulundu.

Aile Dayanışma Ağı, 28. buluşmasını Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi. Buluşmaya; CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, CAO Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, milletvekilleri, gazeteciler, sanatçılar ve bir grup vatandaş topluluğu destek verdi.

28. buluşmanın basın açıklaması, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu tarafından okundu.

"GÖĞSÜMÜZ SIKIŞARAK, KALBİMİZDE BİR ACIYLA BAYRAMLARIMIZI GEÇİRDİK"

"Uzun ve yorucu bir bekleyişin ardından, umutla ve sabırla beklediğimiz dava süreci nihayet başladı" diyen İmamoğlu şunları söyledi:

"Bizler için bu sadece bir yargılama sürecinin başlangıcı değil; aynı zamanda gerçeklerin gün yüzüne çıkacağına olan inancımızın yeniden güçlendiği bir dönemin başlangıcıdır. Çünkü biliyoruz ki gerçek er ya da geç ortaya çıkar. Ve biz inanıyoruz ki gerçekler ortaya çıktığında, sevdiklerimizin özgürlüğüne kavuştuğu, ailelerin yeniden bir araya geldiği günler çok da uzak olmayacak. Çok yakında Ramazan Bayramı’na gireceğiz. Ülkemize adalet, demokrasi ve bereket dünyaya barış getirmesi dileğimle Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Bayramlar, tüm ailenin bir araya geldiği, toplumu birleştiren çok kıymetli günlerdir. Bizler, ne yazık ki bir yıldır bayramlarımızı eksik yaşıyoruz. Göğsümüz sıkışarak, kalbimizde bir acıyla bayramlarımızı geçirdik. Kavuştuğumuz, kalabalık sofralarda eksiksiz buluştuğumuz bayramları özlemle bekliyoruz. Hangi inançtan, hangi dünya görüşünden, hangi mevkiden olursak olalım; maneviyatın böylesine yoğun hissedildiği bu günlerde vicdanın, ahlakın ve hukukun konuşulmasını istiyoruz.

SİLİVRİ'DE AİLELERİN YAŞADIĞI ZORLUKLARI ANLATTI

Tam da bu yüzden, davaların başladığı bu günlerde yargı makamına tutuksuz yargılamanın bir esas, tutukluluğun ise istisna olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü sadece tutuklular değil, onların aileleri de bir yıldır büyük zorluklar yaşıyor. Bir belirsizlikle yaşamak, dört duvar arasında hapis olanların acısını her an kalbinde taşımak, ne zaman kavuşacağına, kavuşunca neler yapacağına dair hayaller kurmak bile inanın çok yıpratıcı. Buradaki aileler, çocuklar, eşler, anneler, babalar, kardeşler sessiz sedasız büyük bir yük taşıyorlar. Ve inanın bir yıldır bu yük hiç hafiflemedi. Üstelik bu duygusal yükün yanında, işin bir de fiziksel yük boyutu var. Her duruşma günü Silivri’ye, İstanbul’un en uzak noktalarından birine gitmek zorunda kalıyoruz. Pek çok aile için bu, yaklaşık 80 kilometrelik zorlu bir yol anlamına geliyor. Ulaşımın güçlüğü, saatler süren yolculuklar, uzun bekleyişler ve gün boyu süren yorgunluk aileler için hem fiziksel hem de maddi açıdan çok ağır bir yük oluşturuyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan, saatlerce yolculuk yapan, gün boyu umutla bekleyen, akşam aynı yorgunlukla evlerine geri dönen aileler var. Küçük çocuklarını yanına alarak bu yolu kat etmek zorunda kalan anneler, babalar var; anne ya da babasını görebilmek için okulundan geri kalmayı göze alan çocuklar var. İleri yaşlarına rağmen sağlıklarını zorlayarak evlatlarının yüzünü birkaç dakika görebilmek için kilometrelerce yol gelen aile büyüklerimiz var.

Başka şehirlerden gelenler için bu yük daha da ağırlaşıyor. Yol, konaklama, geçim sıkıntısı, işten izin alma mücadelesi, bütün bunlar ailelerin omzuna binen yükü daha da artırıyor. Bu yüzden gelemeyenler de oluyor; ama hiçbiri bu sürecin dışında kalmıyor. Çünkü bedenen burada olamasalar da zihinleri de yürekleri de burada. Gördüğünüz gibi bu dava, sadece içeride tutulanları değil, ailelerin tamamını yoran, eksilten ve tüketen bir sürece daha ilk haftadan dönüşmüş durumda. Bütün bu zorlukların sonunda ailelerin tutunduğu tek şey ise bazen sadece o birkaç saniyelik karşılaşma oluyor. Mahkeme salonunda sevdiklerimizle kısa bir an bile olsa göz göze gelmek hem onları hem bizleri çok rahatlatıyor. Ama inanın bu kısacık mutluluk anlarının bile ardında katlanılması çok zor duygular var. O kısacık bakışma anlarında, gözlerdeki katman katman anlamları, duyguları tarif edebilmek imkânsız. Bu anlarda o kadar kıymetli şeyler paylaşılıyor ki… Mesela bu hafta Ramazan Gülten, kızı Maya’nın ‘baba’ dediğini mahkeme salonunda öğrendi. Kızının doğumunu da görememişti. Sırrı Küçük ise kızının ilk karnesini göremedi; küçük kızına Silivri’de bir polis okulunda olduğunu söylemek zorunda kaldığını anlattı. Bir babanın çocuğunun en kıymetli anlarında yanında olamaması, ilk kez ‘baba’ dendiğini mahkeme salonunda öğrenmesi hepimizi derinden sarstı.

“GÖZ GÖZE GELMEYE, BİLE ENGEL OLUNMAYA ÇALIŞILDIĞINA ŞAHİT OLUYORUZ”

Bir yılın özlemi, bazen birkaç saniyeye sığdırılmaya çalışılıyor. Ne yazık ki bazı aileler o birkaç saniyeden bile mahrum bırakılıyor. Bazı aileler, salon düzeni, giriş-çıkış kısıtlamaları ve içerideki uygulamalar nedeniyle yakınlarını göremeden geri dönmek zorunda kalıyor; büyük bir kırgınlık ve çaresizlik yaşıyor. El sallamaya, göz göze gelmeye, kısacık bir temas kurmaya bile engel olunmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Bir yıldır ayrı bırakılmış ailelerin hasret gidermesinden bile rahatsız olan bir yaklaşım kabul edilemez. Üstelik burada sözünü ettiğimiz şey yalnızca fiziksel zorluklar değil. Sevdiklerimiz bir yıldır, sadece beyanlara dayanan iddialarla tutuklu bulunuyor; bizler de bir yıldır onlardan ayrı bırakılıyoruz. Yetmezmiş gibi, duruşmalar da olağan bir yargılama düzeni içinde değil, son derece zorlayıcı koşullar altında yürütülüyor. Oysa hiçbir vatandaş, devlet karşısında böylesine bir muameleyle karşı karşıya kalmamalıdır. Türkiye, geçmişte benzer yargılama süreçlerinin nasıl ağır sonuçlar doğurduğunu acı biçimde yaşadı.

Yıllar sonra çöken davalar, beraat kararları ve ortaya çıkan gerçekler bize şunu gösterdi: Hukuktan uzaklaşıldığında, bedelini sadece yargılananlar değil, aileleri ve toplumun bütünü ödüyor. O dönem yaşanan acılar hâlâ hafızalardayken, benzer yanlışların yeniden tekrarlanmasına kimse izin vermemelidir. Bu nedenle tüm yetkili makamlara sesleniyoruz: Kaçma şüphesi bulunmayan, delilleri karartma imkânı olmayan insanların tutuksuz yargılanması gerekir. 21. yüzyıl Türkiye’sinde hiçbir aileye bu kadar ağır bir belirsizlik, bu kadar derin bir ayrılık ve bu kadar yıpratıcı bir süreç yaşatılmamalıdır. Bırakın bayramda aileler kavuşsun. Biz bu davanın, yalnızca mahkeme salonlarının duvarları arasında kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu vicdanını tatmin eden bir duruşma süreci yürütülmesini istiyoruz; adil ve şeffaf bir yargılama talep ediyoruz. Bu sadece bizler için değil bu toplum için bir ihtiyaçtır. Duruşmaların canlı yayınlanması talebimizi daha önce defalarla yineledik. Bu konuda hem siyasilerden hem de halktan destek gördük.

"EKREM İMAMOĞLU'NU, ARKADAŞLARINI TUTUKSUZ YARGILAYIN"

Sayın Bahçeli, bu konuya tam iki kez değindi. İki kez dile getirdi bu konuyu. Cumhuriyet Halk Partisi, dün Meclis’e bu konuyla ilgili bir öneri teklifinde bulundu. Yine Meclis’in oylarıyla, MHP ve AKP oylarıyla bu teklif önerisi reddedildi. Neden? Soruyoruz aileler olarak; neden reddettiniz? Bize bir mesajınız mı var? Bize bir mesaj mı veriyorsunuz? Diyorsunuz ki ‘Biz Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını suçsuz yere bir yıldır tutsak edildiğine inanıyoruz. Yani siz ailelere inanıyoruz. Bir yıldır sizin adalet çağrınıza, hukukun işletilmesine inanıyoruz’ diyorsunuz. Ama Türkiye'ye, yani 86 milyona bu durumu açıklayamayız. Bizim sizden aldığımız mesaj budur. O halde benim size iki önerim olacak: AKP, MHP ve DEM başta olmak üzere, tüm partilerin hukuk komisyonlarından birer liyakatlı hukuk temsilcinizi mahkemeye, duruşmalara gözlemci olarak yollayın. Onlar, size gün sonunda, duruşmaları rapor etsin. İki; Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına, yine aynı şekilde tüm parti genel başkanları katılsın. Ekrem İmamoğlu’nun ve avukatlarının savunmasını mahkemede tüm parti genel başkanları izlesin. Öyle ya; siz eşimi, çocuklarımın babasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı adayını, 25,5 milyon oyla seçilmiş cumhurbaşkanı adayını bir yıldır tutsak ettiniz. Onu azılı suçlu ilan ettiniz. Ve biz de size diyoruz ki, ‘Mahkemeler canlı yayınlansın’ ve siz bunu kabul etmiyorsunuz. O halde buyurun mahkemeye, buyurun duruşma salonlarına. ‘Yok. Hayır olmaz’ diyorsanız, o zaman hukuku işletin ve Ekrem İmamoğlu'nu, arkadaşlarını tutuksuz yargılayın. Hemen şimdi hepsini serbest bırakın.

Tutuksuz yargılama esastır. Bunu hepimiz çok iyi biliyorsunuz. Bayramda herkesi ailelerine kavuşturun. Biz, hüküm kurmuyoruz. Sadece adil, şeffaf ve tarafsız bir yargılama süreci istiyoruz. Böyle olduğunda gerçeklerin ortaya çıkacağından ve sevdiklerimizin özgürlüklerine kavuşacağından hiç şüphemiz yok. Bir yıldır hak hukuk ve adalet arayışında olsak da adalete inancımızdan asla vazgeçmedik. Hukuk er ya da geç sonunda işleyecek. Toplumun vicdanından, bizlere destek olan milyonlardan ve birbirimizden güç aldık. Ayrıcalık değil, hukukun temel ilkelerine uyulmasını istiyoruz. Sevdiklerimize güveniyor, onlarla gurur duyuyoruz. Adil, şeffaf ve de tarafsız bir yargılama için hep birlikte durmaya, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bir kez daha hepimizin Ramazan Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

AVUKAT TUBA TORUN: DAHA ÇOK ETKİN PİŞMAN BOŞA DÜŞECEK

Dilek Kaya İmamoğlu’nun ardından söz alan önceki dönem CHP Genel Başkan Yardımcılarından Aykut Erdoğdu’nun eşi Tuba Torun Erdoğdu söz aldı. 9 Mart’ta başlayan İBB Davası duruşmalarında yaşanan idari ve hukuki hukuksuzlukları sıralayan avukat Torun Erdoğdu, eşi özelinde yaşanan “HTS olayı”nı yeniden gündeme taşıdı.

“Aykut Erdoğdu'nun dosyada yer alan HTS ve baz kayıtlarında, 43 saniyede önce Fatih'te, sonra Beyoğlu'nda, sonra Üsküdar'da olduğu, yani 43 saniye içinde üç ayrı ilçede bulunduğu görüldü” bilgisini tekrarlayan avukat Torun Erdoğdu, özetle şunları söyledi:

"Tutuklamaya delil olarak gösterdikleri bu HTS ve baz kayıtlarının güvenilirliğinin, bu vahametten ibaret olduğu anlaşıldı ve mahkemeye de anlatıldı. Aykut Erdoğdu'nun kendisine elden para verdiği iddia edilen kişiyle, en fazla 256 metre yan yana geldiği, dosyaya bizzat savcılığın sunduğu kayıtlarla tespit edin. Yani kendi elleriyle sundukları kanıtlar, kendini yalanladı. Rüşvete aracılıkla suçlanan Aykut Erdoğdu, tutuklandıktan 4 ay sonra rüşvet verdiği iddia edilen kişinin ifadesi alındı. Ve bu kişi asla tutuklanmadı. Rüşvet aldığı iddia edilen Fatih Keleş'e veya Ekrem İmamoğlu'na bu konuda, bugüne değin tek bir soru bile yöneltilmedi. Fakat suçlamalarının arasında bu suç da yer aldı. Bu iftira niteliğindeki beyanları, ‘etkin pişmanlık’ adı altında ortaya atan kişi de elinden bu yalan beyanların alındığı an itibariyle, yani cezaevine bir girdikten topu topu bir ay sonra serbest bırakıldı.

Bulut Aydöner, ‘Ben böyle bir senet düzenlemedim, yalan beyan veren, evrakta sahtecilik de yapar’ dedi. Senetler halen incelenmedi. Sırrı Küçük, can güvenliği endişesiyle günlerce uyuyamadığını anlattı. Suçsuzluğunu detayıyla açıkladı. Avukatı ise halihazırda bir başka etkin pişmanın avukatlığını yapan birinin müvekkilini ziyaret ettiğini, iftira atması için baskı yaptığını açıkladı. Aynı avukatın Fatih Keleş'i de ‘Adın Aziz İhsan Aktaş'ı öldürmeye azmettirme dosyasında geçiyor’ diyerek itirafçı, daha doğrusu iftiracı olmaya zorladığı ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan Ümit Polat'a, savcı tarafından etkin pişmanlık ifadeleri soruldu. Polat, ‘Neden para toplandığını bilmiyorum’ dedi. Savcı ‘Gördün mü sen?’ diye sordu. Polat, ‘Yok, ben görmedim. Nereden bileyim?’ diye yanıtladı. Savcı, ‘Senin ifaden ya Ümit. Daha açık yanıt ver. Bir sürü beyanların var burada’ dedi. Böylece Ümit Polat'ın etkin pişmanlık ifadesinin bomboş olduğu anlaşıldı. Savcılığın ekrana yansıttığı mali tablonun yanlış olduğu ise neredeyse bir yıldır haksızca tutuklu bulunan Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın sorusu üzerine ortaya çıktı. Duruşmaya pazartesi günü itibarıyla devam edilecek. Eminiz daha çok iftira çökecek, daha çok etkin pişman boşa düşecek. Yakınlarımızın haklılığı her gün su yüzüne çıkacak. Ve bir gün bu iftiraları atanlar da attıranlar da işledikleri suçlar sebebiyle yargılanacak. Bizler onurumuzla dimdik ayaktayız. Her türlü psikolojik baskıya, yalana, iftiraya karşı, halkın bize verdiği yetkiyle ve haklılığımızdan gelen yenilmez güçle buradayız. Tarafsız ve bağımsız bir yargılama talep ediyoruz. Bize yaşatılan bu zulmün bir an evvel sonlandırılmasını istiyoruz. Sevdiklerimize bir an evvel kavuşmayı diliyoruz."