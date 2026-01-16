Aile Dayanışma Ağı, Çağlayan'dan seslendi: Adalet saraylarda dağıtılmaz!

19 Mart operasyonları sonrası tutuklananların yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı’nın (ADA) 21. buluşmasını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'ın mesajını okudu.

Bugün, Avrupa'nın en büyük adalet sarayının önünden seslendiklerini vurgulayan İmamoğlu, Adalet saraylarda dağıtılmaz, adil ve tarafsız mahkemelerde dağıtılır" dedi.

Adaletin devasa binalar yapmakla değil temel hukuk ilkeleriyle sağlanacağını kaydeden İmamoğlu, Her gün yeni bir operasyona uyanıyoruz. İddianamede hakkında suç isnadı olmayan insanlar özgürlüklerinden mahkum bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlu, adil ve şeffaf yargılama taleplerini yineledi.