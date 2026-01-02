Aile değil direniş yılı oldu

Hazırlayan: Sarya TOPRAK

DÜZENİ YERİNİ BİLMEYEN KADINLAR YIKACAK

İktidarın “aile yılı” ilan ettiği 2025 kadınların haklarına yönelik saldırıların arttığı bir sene oldu. Saldırılar artarken kadın cinayetleri ve şiddet de doğru orantıda arttı… Kadını senelerdir birey olarak görmeyen sadece “aile” içinde tanımlayan bu rejim 2025’te bu gerici aklı kurumsallaştırmanın yollarını aradı. Medeni Kanun’dan nafaka hakkına kadar kadınların eşit yurttaşlık hakkının temeli olan tüm kazanılmış haklar iktidarın hedefindeydi. Feministlerin mücadelesiyle kazanılan bu hakları bir yargı paketiyle gasp edemeyeceğini anlayan iktidar şimdilik geri adım atsa da biliyoruz ki yapmak istedikleri her şey çekmecelerinde hazır bekliyor…2010’da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kadın ile erkek eşit değildir” sözleriyle başlayan ve kürtaj hakkının hedef alınmasıyla hızlanan kadın düşmanı politikalar 2025’te en yakıcı noktaya ulaştı.

DÖNEMİN FOTOĞRAFI

2020’de Alev Özkazanç ile Deniz Kandiyoti yaptıkları bir söyleşide dönemin bir fotoğrafını çekerek bugünlerde bizi nelerin beklediğinin sinyalini vermişti. Kandiyoti şu ifadeleri kullanmıştı: “AKP 2012’de yaşanan kürtaj tartışmalarından sonra “aileyi koruma” politikalarına ağırlık verdi. Bu sosyolojik akımlara kontra giden politikalar demeti bir şekilde tutmadı. Hatta o kadar tutmadı ki, AKP’nin kendi oy tabanı ve yandaşı olan kadınların arasında da yankı bulmadı. Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin uzlaşmaya değil, keskinleşmeye gittiği bir dönemden geçiyoruz. Şu anda adeta bir kriz hali var. Çünkü erkekler ellerinde alınan yetkiyi vermek istemiyor. O zaman ne oluyor, eskiden geleneksel şiddet kalıplarında, namus, kim öldürür, abisi, babası filan. Şimdi adam otobüse biniyor, hiç tanımadığı bir kadına tokat atıyor, ‘Sen nasıl böyle giyinirsin?’ diye. Erkeklerin genel olarak polisliğe soyunması ve bu şekilde hareket ederlerse başlarına belki fazla bir şey gelmeyeceğini düşünmesi yeni bir şey.”

TECRİT HUZUR GETİRMEZ

Kandiyoti erkeklerin cezasızlık politikalarından güç aldığını 2020’de daha yeni bir şey diye anlatırken bugün geldiğimiz noktada rejim bir cezasızlık rejimine dönüştü. Öyleki onlarca muhalif, gazeteci, siyasetçi tutuklu bulunurken daha geçtiğimiz günlerde şiddet faili binlerce erkek bir “af” ile serbest bırakıldı. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin bu düzeyde arttığı bir dönemde rejim sorumluluk almaktan, adım atmaktan uzak… Çünkü kadınları eve kapatmak, iş hayatından ve toplumsal yaşamdan koparmak için attıkları adımların kadınları korumanın tek yolu olduğuna inanan bir iktidarla karşı karşıyayız. Arada bir hortlayan “pembe otobüs” tartışmaları boşuna değil. Kadını toplumdan tecrit ederek “huzur” inşa edeceklerine inanıyorlar. Meclis’te devamlı olarak kurdukları komisyonlarda şiddetin sebeplerini arayan rejim erkeklerin psikolojisini, cinnetini, ekonomik durumunu tartışıyor. Diğer yandan birtakım çevrelerde ise “çürüyen toplum, şiddet dolu toplum” tartışmalarına şahit oluyoruz. Gerçek suçlu, patriarka görünmez kılınarak kadınlar gericilerin, aşırı sağcıların din soslu, sağcılık soslu patriarka yorumlarına teslim ediliyor. Bu düzende yerini bilmeyip kendine çizilen sınırları aşan kadınlar ise yaşadığı şiddeti “hak etmiş” oluyor.

BİRLEŞİK MÜCADELE

Kadınların hayatlarının üzerine çöken bu karanlık rejimi yenmesinin tek yolu ise birleşik bir kadın mücadelesi. Senelerdir toplumun en refleksif ve en birarada hareketi olan kadın hareketi bu sene de birleşik mücadeleyi yükseltme çabasını artırdı. 8 Mart’ta ve 25 Kasım’larda omuz omuza olan kadınlar 11. Yargı Paketi’ne de hep beraber karşı çıktı, haddini aşan Diyanet’in cevabını da hep bir ağızdan verdi. 2025’ten 2026’ya selam çakan kadın hareketi 10 Ocak’ta “Büyük Kadın Mitingi’nde” dayanışmanın ve mücadelenin sesini yükseltecek.

6284 ETKİN UYGULANMADI

6284’ün uygulanmasına dair izleme çalışmaları koruma kararına erişim, delil yükü, kurumlar arası koordinasyon, elektronik takip gibi alanlarda süreklilik sorunlarına işaret etti. Çalışmalar kadınların şiddetten korunmasında asıl meselenin yal, kararların hızlı verilmesi, etkin uygulanması, izleme/denetim ve kurumsal koordinasyon olduğunu ortaya koydu.

İŞGÜCÜNDE DE EŞİTSİZLİK SÜRDÜ

Kadınların işgücüne katılım oranı erkeklerden düşük seyretmeye devam etti. Bu tablo bakım emeği, güvencesizlik ve ücret eşitsizliği tartışmalarını yıl boyunca besledi. Kadınların omzuna bakım emeğini yükleyen iktidar "doğum hızı düşüyor" demeye devam etti. Kamusal kreş, çocuklar için 1 öğün ücretsiz yemek taleplerine ise kulak tıkandı.

YARGI PAKETLERİYLE TAHAKKÜM

10. ve 11. yargı paketlerinde kadınların ve LGBTİ+’ların kazanılmış hakları hedef alındı, 11 Yargı Paketi kapsamındaki afla binlerce şiddet faili erkek serbest bırakıldı. Afla tahliye edilen erkeklerden biri olan Okay Gür, tahliye edildikten 3 gün sonra Rojda Yakışıklı’yı katletti.

SERAP AVCI UMUT TAZELEDİ

Kendisini öldürmeye teşebbüs eden evli olduğu erkek Yasin Avcı’yı kendini ve oğlunu korumak için öldürmek zorunda kalan Serap Avcı 1.5 yıl tutuklu kalmasının ardından tahliye edildi. Yaşamak için direnen Avcı onu cezaevi kapısında karşılayan feministlere ve tüm kadınlara umut oldu.

19 MART’TA GENÇ KADINLAR EN ÖNDE

19 Mart Direnişi’nde genç kadınların ağırlığı dikkat çekti. Eylemlerde sık sık feministlerin sloganı olan “susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” atıldı. Feminist söylemin toplumsallaşması dikkat çekerken kadınların öncüsü olduğu yeni bir siyaset dili ortaya çıktı.