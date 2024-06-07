Aile Destek Programı ödemeleri öne çekildi

Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bayramı dolayısıyla öne çekilerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağı açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin, bayram dolayısıyla öne çekilerek bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız" bilgisini paylaştı.

Bakan Göktaş, bu ay yapılacak ödemeyle, bugüne kadar hanelere 84,3 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.

Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" dedi.