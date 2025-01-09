'Aile Destek Programı' sona erdi: Mehmet Şimşek iddiasına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle otomatik sonlandığını açıkladı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan "Aileye destek lüksmüş" başlıklı haberin tüm içeriğiyle "yalan" olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, "Program, süreli olduğu için bakan imzasına gerek olmadan otomatik sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın, programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.