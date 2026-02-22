‘Aile Diş Hekimliği Projesi’ Meclis gündeminde: 81 il hedefi ne durumda?

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aile Diş Hekimliği Projesi’ne değinirken, “Diş hekimi atamalarının kısıtlı kalması, hizmetin hem etkinliğini hem de vatandaşın bu hizmete ulaşmasını doğrudan engellemektedir. Binlerce genç meslektaşımız atama beklerken, sistemin personel eksikliği nedeniyle verimsizleşmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

İlgezdi, Aile Diş Hekimliği Projesi’ne Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Önergesinde, 2-12 yaş arası çocukların ağız ve diş sağlığını korumak amacıyla başlatılan Aile Diş Hekimliği Projesi'nin pilot illerde dahi sınırlı kaldığını belirten İlgezdi, uygulamaya başvuran çocuk sayısındaki yetersizlik ve projenin etkinliğine dair belirsizliklerin, geleceğe dair hedeflerin gerçekçiliğini sorgulattığını bildirdi. Kağıt üzerinde büyük hedefler konulsa da mevcut verilerin projenin kapsayıcılığına dair ciddi çelişkiler barındırdığını kaydeden İlgezdi, "Geçmiş yıllardaki diş sağlığı hizmetleri verileriyle karşılaştırıldığında, bu projenin beklenen başarıyı yakalayamadığı açıkça görülmektedir" ifadesini kullandı.

İlgezdi, önergede şunları kaydetti:

"Kamuya atanmayı bekleyen diş hekimi sayısı ortadayken, projenin yaygınlaştırılacağı iddia edilen süreçte atamaların sınırlı tutulması büyük bir çelişkidir. Mevcut atama sayılarıyla bu hizmetin 81 ile yayılması ve etkin bir şekilde sunulması mümkün değildir. Diş hekimi atamalarının kısıtlı kalması, hizmetin hem etkinliğini hem de vatandaşın bu hizmete ulaşmasını doğrudan engellemektedir. Binlerce genç meslektaşımız atama beklerken, sistemin personel eksikliği nedeniyle verimsizleşmesi kabul edilemez. 81 ilde uygulanacağı söylenen projenin ayrıntılı bir yol haritası ve takvimi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Ayrıca bu hedefler doğrultusunda ayrılan bütçenin ne kadar olduğu da bilinmemektedir.”

"BU RAKAMA ULAŞILMIŞ MIDIR?"

İlgezdi’nin önergesinde yer alan sorular ise şöyle:

“2022 yılında pilot olarak başlatılan Aile Diş Hekimliği Projesi kapsamında Eskişehir, Karabük ve Kırşehir illerinde her il bazında ulaşılan çocuk sayısı kaçtır? Bu sayı, hedeflenen çocuk nüfusunun yüzde kaçına karşılık gelmektedir? Aile Diş Hekimliği Projesi'nin 2024 yılında 20 ile çıkarılacağı ifade edilmiştir. Bu rakama ulaşılmış mıdır? Ulaşıldıysa bu iller hangileridir? Her il bazında ulaşılan çocuk sayısı kaçtır? Bu sayı, hedeflenen çocuk nüfusunun yüzde kaçına karşılık gelmektedir? Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar proje toplam kaç ilde uygulanmaya başlanmıştır?

Aile Diş Hekimliği Projesi kapsamında 2022–2024 arasında uygulanan koruyucu ve tedavi edici işlemlerin türleri ve sayıları nelerdir? Bu işlemlerin çocukların ağız ve diş sağlığı göstergelerine etkisine dair ölçüm yapılmış mıdır? Aile Diş Hekimliği Projesi’nin 2028 yılı sonuna kadar tüm nüfusu kapsayacak şekilde 81 ilde uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bir yol haritası ve takvim bulunmakta mıdır? Bu hedef doğrultusunda ayrılan bütçe tutarı ne kadardır? Projenin başarısını artırmak, başvuru oranlarını yükseltmek ve dezavantajlı çocukların sisteme dahil edilmesini sağlamak amacıyla bakanlığınız tarafından planlanan ilave çalışmalar nelerdir?

Proje kapsamında görev yapmak üzere 2022 yılından bu yana kaç diş hekimi atanmıştır? Bu atamaların illere göre dağılımı nasıldır? Türkiye genelinde kamuya atanmayı bekleyen diş hekimi sayısı kaçtır? Bu sayı dikkate alındığında, Aile Diş Hekimliği Projesi’nin yaygınlaştırılması için mevcut atama sayıları yeterli görülmekte midir? Projenin yaygınlaştırılmasına rağmen diş hekimi atamalarının sınırlı kalması, hizmetin etkinliğini ve erişilebilirliğini olumsuz etkilemekte midir? Bu yönde bakanlığınızca yapılan bir değerlendirme bulunmakta mıdır? 2024–2028 yılları arasında Aile Diş Hekimliği Projesi kapsamında yapılması planlanan diş hekimi ataması sayısı kaçtır? Bu atamalara ilişkin bir takvim açıklanacak mıdır?”