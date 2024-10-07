Aile hekimi ve hemşirenizle vedalaşın

Haber Merkezi

Birlik ve Dayanışma Sendikası, taslağı hazırlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nden sonra aile hekimliğinde çalışmanın daha da güçleşeceğine dikkat çekerek “Aile hekimi ve aile hekimliği ebe ve hemşirelerinizle vedalaşın” dedi.

Yönetmelik taslağında, aile hekimliğinde çalışanların ücretlerinde kesintiye neden olacak yeni koşulların, pek çok aile hekimi, ebe ve hemşire için “Aile Sağlığı Merkezleri’nde artık çalışılamaz” düşüncesini oluşturduğunu ifade eden sendikanın Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Aile hekimliği; görevlendirmeler ile her seferinde başka hekim, ebe, hemşirelerle sürdürülürse zaten anlam ve özelliğini de kaybetmiş oluyor” dedi.

Mengücük, şöyle devam etti:

“Yönetmelik taslağı mali kayıplar dışında, mesleki gereklere aykırı, mümkün olmayan ve anlamsız kriter ve hedeflerle, giderler için kullanılan cari ödenekten kesintilerle aile hekimliğini sürdürmeyi imkânsız hale getiriyor. Ayrıca aile hekimine kayıtlı nüfus 3500’e düşürülüyor. Dolayısıyla bunun üstünde kalan kişilerin kendi istek ve bilgileri dışında yeni veya nüfusu düşük birimlere aktarılması söz konusu. Bu kişiler için aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına veda etmek kaçınılmaz görünüyor. Zira herkes hangi aile hekiminde kayıtlı ise ondan hizmet almak durumunda. Yeni aktarıldıkları birimlerin uzak mı yakın mı olacağı belirsiz olduğundan aile hekimliğinin en hızlı ve kolay ulaşılabilir özelliği de bozulmuş oluyor.”

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük

"EYLEMİMİZİ GÖSTERECEĞİMİZİ BİLDİRMEK İSTİYORUZ"

Aile sağlığı merkezlerinin gerek fiziki gerek tıbbi yeterli donanımı sağlanmadan, çağdaş sağlık hizmetine uygun standartları oluşturmadan istenen ve dayatılan mantıksız hedeflerin akılcı ve bilimsel olarak da açıklanamayacağını kaydeden Mengücük, aile hekiminin iradesi ve inisiyatifinde olmayan konulardan sorumlu tutulmasının hukuki açıdan da sorunlu ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Mengücük “Bizler için, popülist ve siyasi dönüşüm politikaları ve endişeleri nedeniyle mesleki etik ve gerekleri değiştirmeye zorlanmak kabul edilemez. Taslağın hiçbir şekilde yürürlüğe konmamasını, öncelikle acilen çözüm bekleyen en başta şiddet olmak üzere, aşı tedariği, her gün sorun çıkaran reçete-rapor sistemleri ve diğer yığınla sorunun gündeme alınmasını istiyoruz. Bu yönetmelik hazırlığına karşı da güçlü tepki ve eylemimizi göstereceğimizi bildirmek istiyoruz” diye konuştu.