Aile hekiminize ulaşamayabilirsiniz

Aile hekimlerinin ve meslek örgütlerinin eziyet yönetmeliği olarak nitelediği ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin bilimsel temellerden uzak olduğuna dikkat çeken aile hekimleri, formüllerle, puanlarla muayene sayısına dayalı teşvik ödemesinde ısrar edilmesinin koruyucu sağlık hizmetlerine ciddi zarar vereceğini belirterek "Aile hekimliğinde geri dönüşümü olmayan yola girildi. Yönetmelik iptal edilmeli" dedi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, hem bürokratik görüşmeler hem de 19 Ekim’de Büyük Ankara Mitingi yaptıklarını ve yönetmeliğe karşı olduklarını defalarca kez dile getirdiklerini anımsatarak "Ancak Sağlık Bakanlığı her zamanki gibi sahadan uzak, masa başında yapılan hesaplar ile anlamsız bir yönetmelik değişikliği yayımladı" dedi.

"KABUL ETMİYORUZ"

Yapılan değişiklikle beraber aile hekimlerinin sözleşme güvencesinin ortadan kaldırıldığına çeken Nehir, "Ne yazık ki sözleşme fesihleri bakanlık bürokratlarının keyfiyetine bırakılmıştır. Aile hekimlerinin taban maaşlarında azalmaya yol açacak bu düzenleme ile maaş ödemeleri hastaların vereceği memnuniyet puanlarına bağlanmıştır. Hastasından 5 yıldız alamayan aile hekimlerinin maaşlarından kesintiler yapılacaktır. Hastalara sorumluluk yüklemeyen popülist politikalar nedeniyle sağlık kurumuna başvuru yapmayan sağlıklı bireyler nedeniyle bile aile hekimlerinin maaşlarından kesinti yapılması yönünde bir düzenleme ortaya çıkmıştır. Öyle görünüyor ki Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği gözden çıkarılmıştır. Yapılacak tek şey topyekûn eylemsellik sürecinin başlatılması olacaktır. Emekten gelen gücümüzü kullanmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

HUKUKİ MÜCADELE

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök ise yönetmeliğe karşı hukuki mücadale başlattıklarını söyledi. Dildök, aynı zamanda eylemsel mücadele de başlattıklarını belirterek şunları söyledi:

"TUS kontenjanlarının artması, sonunun ne olacağı belli olmayan Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kadrolarının oluşturulması gibi kağıt üstünde kolay, sahada zor uygulamalar ile aile hekimliği birimlerinin doldurulması hayal edilse de biliyoruz ki yıllardır olan hekim ve hemşire eksikliği bu yönetmelik sonrasında başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de derinleşecektir. Bakanlığımızın ne çalışanına ne vatandaşına ne de toplum sağlık verilerine faydası olacak bu yönetmelikte ısrarcı olması akıl tutulmasıdır. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğiz ki daha reçete, rapor sistemlerinin doğru ve düzgün çalışmasını sağlayamayan bakanlığımızın, çalışanlarının bu kadar farklı, karmaşık ve anlamsız ödeme kalemlerini hesaplaması imkansızdır; yönetmeliğin kendisi dışında hesaplama hatalarının da ayrıca kayıplara neden olacağı aşikardır. Mücadelemiz sadece hukuki değil eylemsel olarak da devam edecektir. Bu nedenle hem derneğimizin üyeleri ve sahada çalışan meslektaşlarımız ile hem de diğer STK’lar ile görüşmelerimiz devam etmektedir."

"SORUMLULUK BAKANLIKTA"

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Ahmet Kandemir de "Bu yönetmelikle bakanlık sahanın görüşünü önemsemediğini ispatlamıştır. Yapılacak tüm eylemlerimizin sorumluluğu bakanlığındır. Bakanlık hem vatandaşın hem meslektaşlarımızın hem de devletin zararına olacak bu yönetmelikle sağlık sisteminin dibine dinamit koymuştur. Mitinglerimiz illerde basın açıklamalarımız ve iş bırakmalarla devam edecek. Zaten bu şartlarda meslektaşlarımız sistemden ayrılmak zorunda kalacaklar. Dikkat Aile hekiminize hemsirenize ebenize artık ulaşamayabilisiniz" dedi. Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan da şunları kaydetti: Bu konuda Ankara'da on beş gün önce Ankara'da büyük bir miting yapılmıştı. Meslek örgütleri ve aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları bu yönetmeliğin özlük haklarını aşağı çekeceğini ve kendilerinin ulaşamayacağı, kontrol edemeyecekleri, hastanın hastaneye başvurması, hastanın altı ay içerisinde ASM'ye gelmemesi üzerine maaşlarının etkilenmesi ve bu noktada düzenleme yapılmasını kabul etmiyorlar. Şu anda meslek örgütleri yönetmelikle ilgili eylem planı hazırlığı içerisinde. Bunlar iş bırakma şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanında basın ve sosyal medya etkinlikleri de olacak. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları bu yönetmeliği haksız ve hukuksuz. Sahada büyük bir tepki var. Aile hekimliğini bitirmeye yönelik bir çalışma olarak görüyoruz. Bu bu yönetmelik çekilene kadar mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu da yaptığı açıklamada ise "Aile hekimliği Eziyet Yönetmeliği 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor. Bakanın deyişi ile 2 aile hekiminin aklı ile hazırlanmış. 55 bin aile hekimliği çalışanını etkileyecek bu yönetmelik İş güvencesi,emek sömürüsü ve ücretlerin düşmesine yol açacaktır" denildi.