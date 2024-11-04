Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve aile hekimlerinin ‘eziyet yönetmeliği’ olarak nitelendirdikleri “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Tabipleri Birliği (TTB), meslek örgütleri ve sendikalar yönetmeliğe tepki gösterirken 5-6-7 Kasım’da grev kararı aldı. Yönetmeliğin bilimsel temellerden uzak olduğunu ve muayene sayısına dayalı teşvikte ısrar edilmesinin koruyucu sağlık hizmetlerinin amacına aykırı olduğu savunan hekimlerin yönetmeliğe tepkisi sürüyor.

Hekimler ve aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları 19 Ekim’de Büyük Ankara Mitingi yaparken, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), yürütmenin durdurulması için davada açmıştı. AHEF Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, “Sağlık Bakanı yönetmelikle ilgili ‘Sahadan geri dönüş aldık’ diyor ancak biz aile hekimleriyle görüşülmediğini biliyoruz. Gündemde çok ciddi konular varken bu yönetmeliğin şu anda çıkarılmasının asıl sorunları gölgelemek amacıyla olduğunu düşünüyoruz. Bu süreç yalnızca iş bırakmakla kalmayacak. Çalışan hekimle çalışmayan hekimi ayırt edeceklerini söylüyorlar ama iyi hekimliğin nasıl olduğunu biz göstereceğiz” dedi.

Kendilerine ‘iyi hekimlik’ şartlarının sunulmadığını vurgulan Nehir, şöyle konuştu: “Biz 5 dakikada bir hasta bakıyoruz. İyi bir sağlık hizmeti vermemiz gerekiyorsa hastaların hak ettiği dakikalarla muayenelerini yapmayı düşünüyoruz. Bizim asıl görevimiz buysa sadece asıl görevimizi yapacağız. Bakanlık yönetmelikte geri adım atmazsa mevcutta planladığımız eylemler sistematik şekilde artacak.”

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, yönetmeliğin sağlık emekçileri lehine hiçbir düzenleme içermediğini vurguladı.

BELİRSİZLİKLER ÇÖZÜLEMEYECEK

Uğur, “Aile Hekimliği uygulamasının olmazsa olmazı koruyucu sağlık hizmetleri adına hiç adım atılmamaktadır. Bu ısrarın sebebi günlerdir kamuoyunun vicdanlarını yaralayan ‘yenidoğan çetesi’ gündemini değiştirme çabasından öteye gidemeyen, dikkatleri değiştirmeye yönelik bir ısrar. Aile hekimine yapılacak teşvik ödemelerinde, ‘hedef muayene sayısı’, ‘kronik hastalıklar için belirlenen aylık hedef nüfus’, ‘memnuniyet oranı’ gibi belirsizliğe yol açan düzenlemeler yapılmış; bu kriterlere esas alınacak değerler bakımından alanında uzman kişilerin dahi çözemeyeceği formüllere yer verilmiştir” dedi. Yönetmelikteki bazı maddelerin iptali için Danıştay’a dava açacaklarını belirten Uğur, “ASM binaları kamulaştırılmalı, çalışanların özlük hakları iyileştirilmeli, her Aile Hekimliği Birimine 2 kamu görevlisi istihdam edilmelidir” dedi.