Aile hekimleri 5 gün iş bırakacak: "Algı yönetimi, gerçeği değiştirmez"

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine dair tepkisini ortaya koymak üzere 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında iş bırakma eylemi yapacak olan aile hekimleri ve çalışanları Sağlık Bakanlığı'nın algı yönetimi yaparak yönetmeliği iyi bir düzenleme olarak sunduğunu açıkladı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ilgili çalışanların ve kamuoyunun tepkilerini baskılamak ve yönetmelik hakkındaki itirazları değiştirmek için basın ve sosyal medyada aksini iddia eden çalışmalar yürütüyor. Hatta bazı aile hekimlerinden rica ile yönetmeliğin ne kadar iyi olduğuna dair basında açıklamalar yaptırıyor. Aile hekimleri, ebe ve hemşirelerin dile getirdiği sorunları ve tehlikeleri küçümseyerek veya görmezden gelerek, bunların doğru olmadığına dair bir algı yaratmaya çalışıyor” diye konuştu.

PEMBE TABLOLAR ÇİZMEYİ BIRAKIN

Mengücük, bakanlığın Aile Hekimliği Yönetmeliği etrafında yürüttüğü bu algı yönetiminin sorunları çözmek yerine onları örtbas etmeyi amaçladığını belirterek “Yönetmeliği 'iyi bir düzenleme' olarak lanse etmek ve haklı tepkileri 'yersiz' olarak nitelendirmek gerçekleri değiştirmez. Sağlık, algı oyunlarıyla yönetilemez. Bakanlık, artık pembe tablolar çizmeyi, sağlık çalışanlarını yok sayan, sorunları küçümseyen bu yaklaşımı bir kenara bırakmalı ve halkın ve sağlık çalışanlarının karşı karşıya olduğu gerçekleri kabul etmelidir” dedi.

Aile hekimleri ve aile hekimliği ebe ve hemşirelerinin sorunlara tahammülü kalmadığını kaydeden Mengücük, şöyle devam etti: