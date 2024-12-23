Aile hekimleri 5 gün iş bırakacak: "Algı yönetimi, gerçeği değiştirmez"
Aile hekimliği ödeme yönetmeliğini protesto için 5 günlük iş bırakacak olan aile hekimleri ve aile hekimliği ebe ve hemşireleri, Bakanlığın algı yönetimi yaparak yönetmeliği iyi bir düzenleme olarak sunmasına tepki gösterdi. Bu yaklaşımın toplum sağlığına faydası olmadığını belirten hekimler “Bakanlık artık gerçeklerle yüzleşip çözümler üretmeli” dedi.
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine dair tepkisini ortaya koymak üzere 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında iş bırakma eylemi yapacak olan aile hekimleri ve çalışanları Sağlık Bakanlığı'nın algı yönetimi yaparak yönetmeliği iyi bir düzenleme olarak sunduğunu açıkladı.
Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ilgili çalışanların ve kamuoyunun tepkilerini baskılamak ve yönetmelik hakkındaki itirazları değiştirmek için basın ve sosyal medyada aksini iddia eden çalışmalar yürütüyor. Hatta bazı aile hekimlerinden rica ile yönetmeliğin ne kadar iyi olduğuna dair basında açıklamalar yaptırıyor. Aile hekimleri, ebe ve hemşirelerin dile getirdiği sorunları ve tehlikeleri küçümseyerek veya görmezden gelerek, bunların doğru olmadığına dair bir algı yaratmaya çalışıyor” diye konuştu.
PEMBE TABLOLAR ÇİZMEYİ BIRAKIN
Mengücük, bakanlığın Aile Hekimliği Yönetmeliği etrafında yürüttüğü bu algı yönetiminin sorunları çözmek yerine onları örtbas etmeyi amaçladığını belirterek “Yönetmeliği 'iyi bir düzenleme' olarak lanse etmek ve haklı tepkileri 'yersiz' olarak nitelendirmek gerçekleri değiştirmez. Sağlık, algı oyunlarıyla yönetilemez. Bakanlık, artık pembe tablolar çizmeyi, sağlık çalışanlarını yok sayan, sorunları küçümseyen bu yaklaşımı bir kenara bırakmalı ve halkın ve sağlık çalışanlarının karşı karşıya olduğu gerçekleri kabul etmelidir” dedi.
Aile hekimleri ve aile hekimliği ebe ve hemşirelerinin sorunlara tahammülü kalmadığını kaydeden Mengücük, şöyle devam etti:
“Halk ve çalışanlar gerçekleri görüyor. Çünkü hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar bu sorunları her gün bizzat yaşıyor. Aile hekimleri, aile sağlığı ebe hemşireleri hak kayıplarından mağdur oluyor, tükenmişlik sınırında çalışıyor; hastalar ise giderek daha niteliksiz ve ulaşılması zor bir sağlık hizmetiyle karşılaşıyor. Halkın sağlığı ve sağlık çalışanlarının refahı, siyasi söylemlerin değil, somut çözümlerin konusu olmalıdır. Bu tür algı oyunları, sahada yaşanan gerçeklerin üstünü örtmeye yetmez ve sağlık çalışanlarının haklı tepkilerini susturamaz. Yönetmeliğe yönelik tepkileri bastırmak, sendikal eylemleri haksız ve hukuksuz olarak maaş kesintisi ile cezalandırmak yerine bu eleştirilerin nedenlerini anlamalı ve kabul etmelidir. İnkarla zaman kaybetmek yerine, sorunlarla yüzleşerek toplum sağlığını ve sağlık hakkını koruyan, nitelikli, ücretsiz, insan odaklı ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti inşa etmelidir.
Sahada çalışan aile hekimlerinin, aile hekimliği ebe ve hemşirelerinin tepkileri, sağlık sisteminin çöküşünü önlemek için bir uyarıdır. Sağlık Bakanı sık sık bizlere güvendiğini söylüyor. Bu güvende samimi ise bizim tepki ve itirazımızı dikkate almalıdır. Biz; meslek onurumuz ve ilkelerine, emeğimize, haklarımıza sahip çıktığımız gibi, aynı zamanda hastalarımıza, halkımıza da sahip çıkıyoruz. Bu amaçla 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde yeniden 5 gün iş bırakıyoruz. Sağlık Bakanlığı bizi engellemek ve cezalandırmak yerine bize teşekkür etmelidir. Bu son yönetmeliği derhal geri çekerek, yönetmelikten önce de süregelen, başta sağlıkta şiddet olmak üzere, var olan sorunlara etkin ve gerçek çözümler sunan düzenlemeler yaparak bir başlangıç yapabilir…”