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Aile hekimleri, Ankara'da miting düzenleyecek

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, 19 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’de Ankara Anıtpark’ta miting gerçekleştirecek.

Güncel
  • 17.10.2024 10:56
  • Giriş: 17.10.2024 10:56
  • Güncelleme: 17.10.2024 11:00
Kaynak: Haber Merkezi
Aile hekimleri, Ankara'da miting düzenleyecek

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), yeni yönetmelik, şiddet ve Aile Hekimliği uygulamasında çözüme kavuşamayan sorunlara ilişkin Ankara'da miting düzenleyecek.

Miting, 19 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’de Ankara Anıtpark’ta gerçekleştirecek.

Aile hekimleri; hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, 2024 yılında süregelen hak kayıplarını devam ettirecek yeni yönetmelik gibi konulara tepkilerini dile getirecek.

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