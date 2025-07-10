Aile hekimleri bakanlığı uyardı: İki sene sonraya verilen ameliyat tarihlerinin sorumlusu biz değiliz

Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sağlık Bakanlığı'nın çalışanlarını değersizleştiren politikaları, yapboz yönetmelikleri ve bitmeyen kesintileri ile en başta halkın sağlığına zarar verdiği uyarısında bulundu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi “Birinci basamağın görevi, insanları hastalıklardan korumak, sağlıklı bir topluma ulaşmak olmalıdır. Ancak Bakanlık, düzgün bir sağlık sistemi kurgulayamıyor ve var olan sistemi de yürütemiyor” dedi.

25 yıldır sürdürülen sağlık politikalarında sahadaki gerçek emekçilerin fikrine hiçbir zaman değer verilmediğini dile getiren Dr. Ahmet Mehlepçi, “Hastanın gelip gelmemesi, ilacın yazılıp yazılmaması… Her durumda bir kesinti. Her şeyi performansa bağlayan, sağlığı bir meta olarak gören bir anlayış… Çalışanları dinlemeyen, anlamayan, görmeyen, yok sayan, değersizleştiren sağlık politikaları… Tüm bunların karşısında, sahada çalışan bizler varız. İtiraz ediyoruz! Bunu anlatabilmek için 14 günlük iş bırakmalar yaptık, sayısız basın açıklamaları düzenledik. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimlerin, ebelerin, hemşirelerin emek kaybına, hak kaybına, motivasyon kaybına dur demek için. Çünkü asıl zarar hastanın sağlığına oluyor” diye konuştu.

"STK’LAR YOK SAYILDI, ÇALIŞANLAR HİÇ DİNLENMEDİ"

Birinci basamağın görevinin, insanları hastalıklardan korumak, sağlıklı bir topluma ulaşmak olması gerektiğini ifade eden Dr Ahmet Mehlepçi sözlerini şöyle sürdürdü.

“Sağlıkta dönüşüm bizler için sağlıkta ölüşüm politikasına dönüştü Ancak Bakanlık, düzgün bir sağlık sistemi kurgulayamıyor ve var olan sistemi de yürütemiyor. Bugün bulunamayan doktor randevuları, altı ay ile bir yıl sonraya verilen MR’lar, ultrasonlar, iki sene sonraya verilen ameliyat tarihlerinin sorumlusu biz değiliz!

Yine de bu eksikleri kapatmak için birinci basamak çalışanlarına hem ağır iş yükü yükleniyor hem de görev tanımımız dışında işler dayatılıyor. Bizi yoksullukla, açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar. Bağımsız STK’lar yok sayıldı, çalışanlar hiç dinlenmedi. Korku, maaş kesintisi, ceza… Tüm bunlarla bizleri zorla çalıştırmaya, tükenmişliğe sürüklemeye ve şiddet sarmalına itmeye devam ediyorlar. "Giderlerse gitsinler" zihniyetiyle değersizleştirilen bir meslek onuru! Adına “sağlıkta dönüşüm” dedikleri şey aslında bizim için bir “sağlıkta ölüşüm” politikasına dönüştü. Biz aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe, hekim ve hemşireler olarak sadece bir şey istiyoruz: İşimizi yapmak!

İşimizi yaparken de hiçbir performans kriterine dayanmayan, emekliliğe yansıyacak, yoksulluk sınırının üzerinde, insanca yaşayabileceğimiz bir maaş almak. Bizi dinleyin!

Bizi dinlemezseniz halkın sağlığını da, bizi de kaybedeceksiniz. Bizi de halkı da oyalamaktan vazgeçin.”