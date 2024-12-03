Aile hekimleri grevde

HABER MERKEZİ

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi için 5-7 Kasım 2024 tarihinde iş bırakan aile hekimleri ve aile hekimliğinde çalışan hekim, ebe ve hemşireler uyarılarını tekrarlamak üzere dün bir kez daha iş bırakma eylemi başlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın itiraz edilen yönetmeliği ısrarla uygulamaya koyduğunu belirten aile hekimliği çalışanları ‘‘Hasta ile bizi karşı karşıya bırakıyorsunuz. Hem yönetmeliği hem kanun teklifini geri çekin” dedi.

Yurt genelinde sürecek olan iş bırakma eylemleri 5 gün sürecek. Türk Tabipleri Birliği ile 14 örgütün kararı doğrultusunda yapılan eylemler süresince Aile Sağlığı Merkezleri sağlık hizmeti sunmayacak.

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TALEPLER

• Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbı donanımı ve aile sağlığı merkezleri kamu tarafından sağlanmalıdır.

• Nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalıdır. Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sayısı hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılmalıdır.

• ASM’lerde nüfus yapısına göre yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Aile hekimleri işveren olmamalıdır. Ebe ve hemşirelerin maaş ve teşvik ödeme kriterleri mesleki sorumluluklarının dışında kriterlerden oluşmakta iken ASM’lerde çalışan ebe hemşirelerine ödenecek ücret aile hekiminin çalışma kriterleri ile değil kendi mesleki sorumluluklarına göre düzenlenmelidir.

• ASM’lerde çalışan hekim, ebe, hemşire ve sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde maaş ödenmelidir.

• Sağlıkta şiddeti artıracak düzenlemeler değil şiddetin önlenmesini sağlayacak etkin ve caydırıcı tedbirler alınmalı, etkili şiddet yasası çıkarılmalı, sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanmalıdır.

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İSTANBUL

Soğuk ve yağışlı havaya karşın Çemberlitaş'taki İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlıkçılar burada açıklama yaptı. Birlik ve Dayanışma Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı'na seslenerek, özetle şunları söyledi: “Eziyet yönetmeliğiyle bizi daha fazla değersizleştiriyor, meslek onurumuzu ayaklar altına alıyorsunuz. Hastalarımıza ‘antibiyotik, ağrı kesici, grip, mide ilaçlarını artık ödemiyoruz’ diyemiyorsunuz, ‘Yazarsanız aile hekiminin maaşından keseriz’ diye bizleri tehdit ediyorsunuz. Hem hasta ile bizi karşı karşıya bırakıyor, hem de halkın sağlık hakkını gasp ediyorsunuz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.’’

İZMİR

İl Sağlık Müdürlüğü önündeki basın açıklamasında konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük ise “Bakanlık kanun teklifiyle sağlık raporlarını ücretli hale getiriyor. Bu şiddet ve karmaşayı daha da artıracak” dedi. Mengücük “Sağlık’ta formüller, oranlar olmaz. Çalışanların emeğine el koymakla bir yere varılmaz. Toplum sağlığı riske atılamaz. Bu yönetmelik ile aile hekimliği sürdürülemez. Anayasa’ya, hukuka aykırı yönetmelik olmaz" diye konuştu. Mengücük, bakanlığın sağlık raporlarını ücretli hale getirmesini de eleştirerek aile hekiminden sevkli olmazsa katkı payı indirimi uygulanmayacağını, ek ücret alabilmesi için mesai sonrası hacamat, fitoterapi, sülük gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapılmasının önerildiğini söyledi.

ANKARA

İş bırakan sağık emekçileri, il sağlık müdürlüğü önünde bir araya geldi. Burada konuşan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Alpertan Açar, Sağlık Bakanlığı’na seslenerek ‘‘Sorun yumağına dönüşmüş sağlık sistemini performansa dayalı, bilimsel yaklaşımdan uzak yönetmelikler ile düzeltemezsiniz’’ dedi.

DERSİM

Sanat Sokağı'nda yapılan açıklamada ‘‘ASM'ler ticarethane, emekçiler köle değildir’’ denildi. Eylemde topluluk ‘‘Ceza yönetmenliğine hayır’’, ‘‘Vergide adalet’’, ‘‘Koruyucu sağlığa bütçe’’, ‘‘Ticarethane değil ASM’’, ‘‘Kiralık değil kamu binası’’ döviz ve pankartları taşıdı.

ADANA

Sağlık Platformunu oluşturan 17 meslek örgütü ve sendika, İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek yönetmeliğin geri çekilmesini talep etti. Eylemde, “Sağlığa Bakan aranıyor” ve “Bakan istifa” sloganları atıldı. Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hakan Şen, yönetmeliğin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

BURSA

Bursa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Zeynep Özsevimli, şunları söyledi: “Halkın sağlık hakkına erişimini engelleyen, hekimlerin mesleki özerkliğini yok eden ve sağlık emekçilerinin iş ve gelir güvencesini ortadan kaldıran bu yönetmeliğin geri çekilmesini bekliyoruz."

DİYARBAKIR

16 sağlık meslek örgütünün katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğü önündeki eylemde konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Veysi Ülgen, yönetmeliğin geri çekilmesini beklediklerini söyledi. Yönetmeliğin aile hekimliğinde ücretsiz olarak verilen raporları ücretli hale getirdiğini dile getiren Ülgen, "Bu durum aile hekimi arkadaşlarımızı 'parasıyla değil mi? Raporumu vermek zorundasın' diyen hastalarla karşı karşıya getirecektir. 'Olmaz' demeyin daha kanun Meclis'ten geçmeden bir arkadaşımız haksız rapor isteyen hasta tarafından darp edildi. Bu yasa teklifi ile katkı katılım payı artırılmakta halk cebinden daha fazla ödeme yapmaya zorlanmaktadır" diye konuştu.