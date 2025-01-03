Aile hekimleri iş bırakıyor: "Eziyetlerine yeni eziyetler eklemeye devam ettiler"

Yeni Aile Hekimleri Yönetmeliği'ne tepki için aile hekimleri 6-10 Ocak tarihleri arasında iş bırakma eylemi yapacak.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde Eskişehir Bilecik Tabip Odası, SES Eskişehir Şubesi, Bilecik Aile Hekimleri Derneği, Birlik-Dayanışma Sendikası Eskişehir Temsilciliği, Genel Sağlık İş Sendikası Eskişehir ve Bilecik Temsilcilikleri adına basın açıklaması yapan SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Bülent Yıldırım, "Sağlık Bakanı’na bir kez daha sesleniyoruz; hatanızdan hemen geri dönün. Onurumuzla oynamayı bırakın. Meslek onurumuzu, mesleki saygınlığımızı ayaklar altına almanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Sorunları biz yaşıyoruz, bize danışın. Sağlık ortamını sürekli karıştırmak yerine, asıl işinizi yapın. Bunları yapamıyorsanız acilen istifa edin" diye konuştu.

"HASTALARIMIZIN SAĞLIĞI VE BİZLERİN EMEĞİ SATILIK DEĞİLDİR"

SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Bülent Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz sağlık çalışanları, 2025’in ilk günlerine, meslekî onurumuz ve halkımızın sağlık hakkı için mücadele ile giriyoruz. İsteğimiz çok basittir. Halkımız hastalanmasın, onları hastalıklardan koruyabilelim, hasta olduklarında onlara en iyi şekilde sağlık hizmeti verelim istiyoruz. Ancak buna izin vermiyorlar. İyi sağlık hizmeti vermeyi talep ettiğimiz için bizlere baskı uyguluyorlar, cezalar veriyorlar. Bizler bize dayattıkları paracı, piyasacı sözde sağlık hizmetini kabul etmiyoruz. Hastalarımızın sağlığı ve bizlerin emeği satılık değildir. Bu nedenlerle, yeni yıla, meslekî onurumuzun, değerlerimizin çiğnenmediği, iyi hekimlik ilkelerine ve meslekî özerkliğimize saygı duyulduğu, şiddetin olmadığı çalışma ortamları ve elbette insanca yaşanacak ve emekliliğimize yansıyacak bir gelir için mücadeleyle başlayacağız.

"KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARINA, ŞİDDETE MARUZ KALIYORUZ"

Her birimiz, çalıştığımız her yerde farklı boyutlarda da olsa, baskıya, kötü yönetime, hürmetsizliğe, kötü çalışma koşullarına, şiddete maruz kalıyoruz. Bunları meslekî onurumuza saldırı olarak kabul ediyoruz. Yıllardır yapılan bu saldırılarda bardağı taşıran son damla, aile hekimi meslektaşlarımıza ve sağlık emekçilerine dayatılan yönetmelik olmuştur. Bu nedenle, aile sağlığı merkezlerinde 5-7 Kasım 2024 ve 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde üç ve beş gün süre ile iş bıraktık. Bu tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı’nın hatasından geri dönmesini bekledik. Ancak değil hatalarından geri dönmek, hatalarına yepyeni hatalar, eziyetlerine yeni eziyetler eklemeye devam ettiler. Bu da yetmiyormuş gibi devlet televizyonlarında halka şirin görünmek için kamu spotları bile hazırlattılar.

"AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KAOS, KARGAŞA, MUTSUZLUK HAKİM"

Şu anda aile sağlığı merkezlerinde tam bir kaos, kargaşa, mutsuzluk, umutsuzluk hakimdir. Sağlık ekip işidir ve bu ekipte yer alan hekimler, iyi hekimlik yapmakta, hemşire ve diğer sağlık emekçileri iyi sağlık hizmeti vermekte zorlanıyorlar. İstifa eden ve aile sağlığı merkezlerinden ayrılan sağlık emekçilerinin sayısı hızla artıyor, istifa etmeyi düşünenler, yer değiştirmek isteyenler çoğalıyor. Sağlık Bakanı’nı sözde ‘aile hekimlerini sevdiğini’ açıkladığı ve asla samimi gelmeyen açıklamaları yerine, gerçeği görmeye, sorun yaratmak yerine, aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına kulak vermeye çağırıyoruz; ısrarla ve yüksek sesle söylüyoruz, sesimizi duyun! 20 yıldır bizlerin tüm itirazlarına karşın uygulamaya çalıştığınız sağlığı para ile alınır satılır bir rant kapısına çevirdiğiniz sağlıkta dönüşüm projeniz iflas etmiştir. Projenizi hemen durdurun.

"HATANIZDAN HEMEN GERİ DÖNÜN"

Sağlık Bakanı’na bir kez daha sesleniyoruz; hatanızdan hemen geri dönün. Onurumuzla oynamayı bırakın! Meslek onurumuzu, mesleki saygınlığımızı ayaklar altına almanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Sorunları biz yaşıyoruz, bize danışın. Sağlık ortamını sürekli karıştırmak yerine, asıl işinizi yapın. Bunları yapamıyorsanız acilen istifa edin. Uyarılarımızı dikkate almamaya devam ettiğiniz için, 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında 5 gün süre ile aile sağlığı merkezlerinde bir kez daha iş bırakacağız."