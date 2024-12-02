Aile hekimleri iş bıraktı

HABER MERKEZİ

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin geri çekilmesi için 5-7 Kasım 2024 tarihlerinde iş bırakan aile hekimleri ve aile hekimliğinde çalışan ebe ve hemşireler uyarılarını tekrarlamak üzere 5 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Sağlık Bakanlığı’nın itiraz edilen yönetmeliği ısrarla uygulamaya koyduğunu belirten aile hekimleri "Hasta ile bizi karşı karşıya bırakıyorsunuz. Tükenmişlik yüzünden gencecik insanlar canına kıyıyor. Hem yönetmeliği hem kanun teklifini geri çekin” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine ilişkin eleştirileri görmezden gelmesi üzerine, yönetmeliğin geri çekilmesine ilişkin taleplerini duyurmak üzere bir kez daha iş bırakan aile hekimleri ve çalışanları, illerin sağlık müdürlüğü önünde bir araya geldi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önündeki basın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’nın uyarıları görmezden gelerek yönetmelikte ısrar ettiğini belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük “Üstelik Bakanlık kanun teklifiyle sağlık raporlarını ücretli hale getiriyor. Bu şiddet ve karmaşayı daha da artıracak” dedi. 19 Ekim tarihinden bu yana tepkilerini açıklamalarına rağmen, Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini 1 Kasım'da yürürlüğe koyduğunu anımsatan Mengücük, bu yönetmeliğin çalışanları bezdirip tüketeceğini, halkın sağlığına hiçbir faydası olmayacağını ifade etti.

FORMÜLLER OLMAZ

Mengücük “Sağlık’ta formüller, oranlar olmaz. Çalışanların emeğine el koymakla bir yere varılmaz. Toplum sağlığı riske atılamaz. Bu yönetmelik ile aile hekimliği sürdürülemez. Anayasa’ya, hukuka aykırı yönetmelik olmaz. Meslek ilkelerimizle, meslek onurunuzla oynamayın. Reçetemize dokunmayın dedik” diye konuştu. Mengücük, Sağlık Bakanlığının sağlık raporlarının ücretli hale getirmesini de eleştirerek aile hekiminden sevkli olmazsa katkı payı indirimi uygulanmayacağını, aile hekimlerinin ek ücret alabilmesi için mesai sonrası hacamat, fitoterapi, sülük gibi GETAT uygulamaları yapmasını önerildiğini söyledi.

Mengücük, şöyle devam etti: “Biz birinci basamakta, aile hekimliğinde para söz konusu olamaz, sağlık raporları zaten aile hekimliğinde verilmemesi gerekir diyoruz. Aile hekiminden sevkle katkı payı indiriminde saklanmış sevk zinciri ile şiddet, karmaşa daha da artacak diyoruz. Meslek onuru ve halk sağlığı için 5 gün iş bıraktıklarını dile getiren Dr. Derya Mengücük “Sağlık Bakanlığından bu çözüm olmayan ve faydası olmayacak, emek sömürüsü tutumundan vazgeçmesini, taleplerimizi karşılamasını bekliyoruz. Biz nitelikli, bilimsel, ücretsiz, adil ve eşit sağlık hizmeti talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Halkın sağlık hakkını korumaktan, emeğimizin gerçek karşılığını istemekten, meslek ilkeleri ve meslek onurumuzu savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Sağlık Bakanlığı bu aldırmaz ve dinlemez tavrını sürdürür ve hem yönetmeliği hem de kanun teklifini geri çekmezse meslek örgütleriyle ortak mücadelemizi sürdüreceğiz.”

TÜKENMİŞLİK ARTIYOR

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen hekimler de burada açıklama yaptı. Birlik ve Dayanışma Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, hastalara randevu verilemeyen, tetkik ve ameliyatlar için aylar sonrasına sıra verildiği sağlık sisteminde 2. ve 3. basamak sisteminin çöktüğünü, bu eziyet yönetmeliği ile birinci basamağın da çökeceği uyarısında bulundu. Sağlık Bakanlığına seslenen Dr. Mehlepçi, “Sahadan bihabersiniz. Bizim koltuk korkumuz yok, istifalarımız cebimizde” diye konuştu. Mehlepçi, bu yönetmelikle ebe hemşirelerin yok sayıldığını, yoksulluk sınırının yarısı kadar maaş verilip onun da saçma performans kriterleriyle kesintiye uğratıldığını söyledi. Mehlepçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu eziyet yönetmeliğiyle bizi daha fazla değersizleştiriyor, meslek onurumuzu ayaklar altına alıyorsunuz. İzne çıkmayın, hasta olmayın, daha çok çalışın, daha az kazanın. Yaratığınız tükenmişlik sarmalı yüzünden gencecik meslektaşlarım canlarına kıyıyorlar, duymuyorsunuz. Hastalarımıza antibiyotik, ağrı kesici ,grip ilacı, mide ilaçlarını artık ödemiyoruz diyemiyorsunuz, yazarsanız aile hekiminin maaşından keseriz diye bizleri tehdit ediyorsunuz. Hem hasta ile bizi karşı karşıya bırakıyor, hem de gariban halkın sağlık hakkını gasp ederek, ekonomik krizin faturasını vatandaşlarımızın tedavisinden çıkarıyorsunuz…”

Defalarca tekrarlamalarına rağmen sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmadığını belirten Mehlepçi, “Pişkin pişkin sağlıkta şiddet tüm dünyada var diyorsunuz. Soruyoruz size, hangi Avrupa ülkesinde bu kadar hekim öldürüldü? Koruyucu sağlığın temeli olan aşıyı bile tedarik edemiyorsunuz. Çocukların sağlığını sülükle mi koruyacaksınız? Sağlıkta ölüşüm programından vazgeçin diyoruz, duymuyorsunuz…” dedi.

SATILIK DEĞİLİZ

Raporları paralı hale getirerek aile hekimlerine katkı sağlayacak diye haber yaptırıp, kendilerine rüşvet teklif edildiğini de belirten Mehlepçi, “Kabul etmiyoruz, Aile Hekimleri satılık değildir. Paralı /parasız Sağlık raporları bizim işimiz değil. Bizim işimiz koruyucu sağlık” uyarısında bulundu. Mehlepçi, yeri geldiğinde ASM'leri haftada 5-6 defa denetleyen bakanlığın, özel hastanelerinizin yoğun bakımlarında bebekler ölürken ortada olmadığına da dikkat çekerek “Aşı karşıtlarına engel olmadığınız için 21.yy da Diyarbakır da boğmacadan çocuklar ölüyor. Halkın sağlığıyla oynayarak onların üzerinden prim yapan medya soytarılarına engel olmadığınız gibi safsataları ASM’lere sokuyorsunuz. Geçen haftalarda İzmir’de 5 çocuk yanarak ölüyor. ASM’lere Aile planlaması malzemesi vermediğiniz için hiç mi sorumluluk duymuyorsunuz?” sorularını yöneltti. Mehlepçi, “Emeğimizle koruduğumuz sağlık hakkımızı size yedirmeyeceğiz. Halkın sağlık hakkını da size yedirmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Siz de tercihinizi yapın. Ya bu yönetmeliği geri çekin, ya görevden affınızı dileyin, ya da istifa edin” çağrısında bulundu.