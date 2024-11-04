Aile hekimleri istifa ediyor

Aile hekimlerinin ve meslek örgütlerinin "eziyet yönetmeliği" olarak nitelendirdiği ve 1 Kasım'da yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" sonrası aile hekimlerinden istifa haberleri de gelmeye başladı.

Aydın'da 20 aile hekiminin istifa ettiği, diğer illerden de önümüzdeki günlerde benzer haberlerin geleceği belirtildi. Yönetmeliğe tepki gösteren aile hekimleri ve çalışanları yarından itibaren 3 gün (5-6-7 Kasım) iş bırakma eylemi yapacak.

Aile hekimlerinin görüşü alınmadan Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni “Aile Hekimliği Yönetmeliği” sahada büyük bir tepki dalgası yarattı. Türkiye genelinde, 5-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma eylemi yapacak olan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yanı sıra, çeşitli illerden art arda istifa haberleri de geliyor. Bu gelişme, yönetmeliğin yol açtığı huzursuzluğun boyutlarını gözler önüne seriyor.

Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, özellikle entegre aile hekimliği birimlerinde istifa dalgalarının başladığını belirterek “Sadece Aydın’da 20 aile sağlığı çalışanı istifa etti. Bu istifaların diğer illerde de artarak süreceğini öngörüyoruz” dedi. Aile hekimlerini ve çalışanlarını "hiçe sayan" yönetmeliğin bir an önce geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

SİSTEME DİNAMİT

Dr. Kandemir, yönetmeliğin sahada derin bir yara açtığını ve bunun halk sağlığını doğrudan etkileyebileceğini ifade etti ve “Bu yönetmelikle bakanlık, sahanın görüşünü yok saymıştır. Hem vatandaşlarımız hem de meslektaşlarımız büyük bir zarar görecek. Bu şartlar altında, sahada çalışan arkadaşlarımız meslekten ayrılmak zorunda kalacaklar. Halkımız, aile hekimine ve sağlık çalışanına ulaşmakta ciddi zorluklar yaşayacak" uyarısında bulundu.

Aile hekimleri ve sağlık çalışanları, taleplerini duyurmak için illerde basın açıklamaları yaparak miting düzenlemeye ve iş bırakma eylemlerine devam edecek. Dr. Kandemir, bu sürecin sorumluluğunun Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu ve taleplerinin yerine getirilmemesi halinde daha fazla sağlık çalışanının sistemden ayrılacağını kaydetti.

"BİLİM VE TIPLA İLGİSİ YOK"

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük de Sağlık Bakanlığının bu tavrıyla adeta kendilerine “hodri meydan” dediğini belirterek, “Bu çağrıya kayıtsız kalmamız mümkün değildi, biz de meydanlardayız, iş bırakıyoruz” dedi. Mengücük, bu yönetmelikte yer alan ve meslek onurunu zedeleyen tarafların kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, yönetmeliğin toplum sağlığına, koruyucu sağlığa ve insan sağlığına hiçbir katkısı olmadığını söyledi. Mengücük, şöyle devam etti:

“Söz konusu yönetmelikte yer alan değerlendirme ve ücretlendirme kriterlerinin bilim ve tıpla bir ilgisi yok. Bu ölçüler hem meslek onurumuzu zedeleyici, hem de hekim, ebe ve hemşirelerin istek ve iradesi dışındaki koşulları dayatarak ücretlendirme öngörüyor. Örneğin 6 ay süre ile hastanın aile sağlık merkezine başvurmaması halinde ücrette kesintiye gidiliyor. Dünya literatüründe asla böyle bir şart söz konusu değil. Yine bizim isteğimiz dışında gerçekleşen başka bir durumda daha kesinti öngörülüyor. Hastaların aile sağlık merkezi dışındaki sağlık tesislerine başvuruların sayısı 7 ile sınırlandırılıyor. Oysa her sağlık sorununu bizim çözmemiz mümkün değil. Mecburen çözemediğimiz durumlarda hastayı hastaneye branş uzmanlarına yönlendirmek durumundayız. Buna sayı kısıtlaması getirilmesi hastalar için de sakıncalı. Hekim kanaatine ve tedavi hürriyetine müdahale söz konusu ve biz mesleğimizin ilkelerine sahip çıkmakta ısrarlıyız…”

İSTİFALAR ARTAR

Sağlık Bakanı'nın yönetmelik hazırlanırken uzun bir hazırlık süreci geçirildiğini ve iki aile hekiminden görüş alındığını söylediğini anımsatan Mengücük, 60 bin çalışanı bulunan bir sahayı yakından ilgilendiren bir konuda sadece iki aile hekiminden ya da iki bürokrattan görüş alınmasının sağlıklı ve doğru olmadığını açıkladı.

Mengücük “Tüm meslek örgütleri ve sahada çalışanlar olarak hazırlanacak yönetmelikte söz sahibi olmak ve görüş bildirmek istiyoruz. Bölgeye, nüfusa ve nüfus yapısına göre ortaya çıkan sorunlar ve gereklilikler üzerinden yeni yönetmeliğin hazırlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Bu tür yönetmeliklerle sorunların çözülmediğini, aksine yeni sorunlar eklediğini anlatan Dr. Derya Mengücük, bu yönetmelik nedeniyle işten ayrılacak birçok hekim, hemşire ve ebe bulunduğuna dikkat çekti.