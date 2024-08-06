Aile hekimleri şiddete karşı siyah giydi: Gerekli cezaların verilmesini kim sağlayacak?

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimler, meslektaşlarının görevi başında şiddete maruz kalmasına yönelik protestolarını sürdürüyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını kaydeden hekimler, giydikleri siyah kıyafetler ile yetkililere çözüm çağrısı yapıyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesi 12 No'lu Ortakent Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın, hasta yakınlarının uyguladığı fiziki ve sözlü şiddet sonrasında kalp sorunu yaşayarak yoğun bakıma kaldırılmasının ardından, hekimlerin şiddete karşı protestoları sürüyor.

Olayın ardından 1 gün iş bırakan aile hekimleri, her pazartesi günü siyah giyerek hastalar ile ilgileniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, toplumun sağlığını korumak için fedakârlık gösterdiklerini ve karşılığının şiddet olmaması gerektiğini söyledi.

"HUKUKİ DÜZENLEMELER YETERSİZ"

Hekime yönelik şiddetin, hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyeceğinin altını çizen Nehir, mevcut hukuki düzenlemelerin de caydırıcılığının çok yetersiz olduğunu vurguladı.

Nehir, "Artık bu kadar şiddet yeter. Halkımızı kim eğitecek, gerekli cezaların verilmesini kim sağlayacak? Bu konularda harekete geçilmeli ve aile hekimleri iç rahatlığı ile işlerini yapabilmelidir" dedi.

Sağlıkta şiddetin sadece hekimlerin ve sağlık çalışanlarının değil ülkenin de sorunu olduğuna dikkat çeken Nehir, "Sağlıkta şiddete dur demek için hep birlikte hareket edilmelidir. Sağlıkta şiddet olaylarının son bulması için Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gerekli önlemleri bir an önce almalıdır. Aile sağlığı merkezlerinin ve çalışanlarının iş güvenliği sağlanmalıdır. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını ve bu durumun meslektaşlarımız üzerinde büyük bir psikolojik baskı oluşturduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu nedenle de her pazartesi günü Aile Sağlık Merkezlerinde muayenelerimizi siyah giyerek yapacağız. Umarız mesajımız gerekli yerlere ulaşır" ifadelerini kullandı.