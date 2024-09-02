Aile hekimleri şiddeti ‘siyah’ giyerek kınıyor

Haber Merkezi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) öncülüğünde aile hekimlerinin yurt genelinde şiddeti protesto için başladığı siyah eylem bir ayını doldurdu. Muğla’da meslektaşlarının şiddete uğramasından bu yana her Pazartesi muayenelerini siyah giyinerek yapan aile hekimleri, mesleklerinin en büyük çilesi olan şiddetin bir an önce son bulması için gerekli adımların atılması yönünde çağrı yaptı.

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir aile hekimlerinin maruz kaldığı şiddet ile ilgili şunları söyledi:

“Şiddete uğrama sayısındaki artış endişe verici. Bu nedenle bazı meslektaşlarımız aile hekimliğini bırakırken yeni mezun tıp öğrencileri de aile hekimliğine sıcak bakmıyor. Sağlık çalışanına şiddet için acilen yasal düzenleme ve ağır cezai yaptırımlar bekliyoruz. Yeni Sağlık Bakanımızın bu konuya eğileceğine dair ümitlerimiz büyük. Kendisine büyük görev düşüyor ve bizleri mağdur etmeyeceğine inanmak istiyoruz.”