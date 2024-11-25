Aile hekimleri tarafından verilen bazı raporlar ücretlendirilecek

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Usta, Teklifin 28 maddeden oluştuğunu belirterek, düzenlemeyle çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı bakımından ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmet birimleri ile ilgili kuruluşların hizmet sunumu kalitesinin artırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

BAZI RAPORLAR ÜCRETLENDİRİLECEK

Teklifle, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla aile hekimliği birimlerinin işlevselliğini genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Usta, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimliği birimlerince sunulmasını sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetleri konusunda eğitim almış olan, bunu uygulayabilecek gerek uzman gerekse pratisyen aile hekimlerimizin, mesai dışında ücret kabilinde vatandaşlarımıza bu hizmetleri kendi birimlerinde uygulamalarını sağlayacak bir düzenleme" bilgisini paylaştı.

Aile hekimlerince verilen raporların ücretlendirilmesiyle ilgili düzenlemeye gidileceğini belirten Usta, bu şekilde aile hekimlerinin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını dile getirdi.

Usta, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla aile hekimlerinden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getirdiklerini kaydederek, aile hekimlerinden sevk alarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuranların katkı paylarının yüzde 50'sine kadar düşürüleceği bir sistem getireceklerini bildirdi.