Aile hekimleri yeniden iş bırakıyor

Aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, ulaşılması güç hedeflerle ücretlerinin keyfi olarak düşürüldüğünü ifade ederek 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde bir kez daha iş bırakacaklarını açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, şunları kaydetti:

"Biz, Türkiye’nin dört bir yanında fedakârca sağlık hizmeti sunan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak, adaletsiz ve insan onuruna aykırı uygulamalara karşı tepki ve itirazımızı sürdürüyoruz.

"BU, HASTANIN BİREYSEL SORUMLULUĞUNU GÖZ ARDI EDEN BİR UYGULAMADIR"

Son çıkan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, mesleki haklarımızı ve iş güvencemizi derinden zedelemektedir. Bu, emeğimizin ve özverimizin hiçe sayıldığı bir sistem dayatmasıdır. İş güvencesini ve emeklilikte güvence sağlanmasını imkânsız hale getirmektedir. Ulaşılması güç hedeflerle ücretlerimiz keyfi olarak düşürülmekte ve sağlık hizmetlerinin kalitesi tehlikeye atılmaktadır. Bunun anlaşılmaması için, hem çalışanları hem de kamuoyunu yanıltmak için bu ay ve belki de önümüzdeki birkaç ay, bazı hedef ve kriterleri hesaplama dışı bıraktığını görüyoruz. Kendi yayınladıkları yönetmeliğe uymayacak şekilde keyfi olarak bazı oranların hesaplamaya katılmaması, bu kesintilerin gerçek olduğunu doğrulamaktadır. Amaç bir süre bunu kamufle etmektir. Bu, hastanın bireysel sorumluluğunu göz ardı eden bir uygulamadır.”

Performansa dayalı ödeme sistemine karşı olduklarını dile getiren Mengücük, “Emeğimizin hakkı olarak, performansa dayalı ve teşviklere bağlı çok parçalı bir ödeme sistemi yerine, sabit ve emekliliğe yansıyan tek bir maaş talep ediyoruz” dedi. Mengücük, "Sağlık Bakanı ve yardımcılarının kayıtsız tavırları, bakanlık bürokratlarının ulusal basında gerçeği yansıtmayan açıklamaları tahammül sınırlarımızı aşmıştır. Bu nedenle, 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında 5 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.