Aile hekimlerinden defin nöbetine itiraz

Aile hekimlerinin son yıllarda yaşadıkları güvenlik sorunları artıyor.

Özellikle ölüm tespiti ve işlemleri kapsamında aile hekimlerine yüklenen sorumlulukların meslek sınırlarını aşan bir güvenlik sorununa dünüştüğüne dikkat çeken Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) "Ölüm tespiti ve defin işi belediyelerin görevidir, onlara tamamıyla devredilmelidir. Aile hekimleri, tek başına ve güvenliksiz koşullarda bu görevlere zorlanmamalıdır" açıklamasını yaptı.

AHEF Yönetim Kurulu, son yıllarda aile hekimlerinin yaşadığı güvenlik sorunlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, aile hekimlerinin özellikle ölüm tespiti ve defin işlemleri kapsamında mesleki sınırları aşan sorumluluklarla karşı karşıya bırakıldığı ve bunun ciddi bir güvenlik sorununa dönüştüğü vurgulandı.

Aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinden kronik hastalık takibine kadar geniş bir alanda görev yaptığı anımsatılan açıklamada "Ancak son yıllarda, gerek ASM’lerde gerekse ölüm tespiti ve defin işlemleri kapsamında aile hekimlerine yüklenen sorumluluklar, artık mesleki sınırları aşan ciddi bir güvenlik sorununa dönüşmüştür. AHEF olarak sahadan aldığımız geri bildirimler son derece nettir. Aile hekimleri, çoğu zaman gece saatlerinde, kırsal ve güvenliksiz ortamlarda, kolluk kuvveti eşliği olmadan, tek başına görevlendirilmektedir. Yakınını kaybetmiş bireylerin yoğun duygusal yükü altında yürütülen bu görevler, hekimleri sözlü ve fiziksel şiddet riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır" denildi.

Aile hekimliği sisteminin kuruluş amacı itibarıyla koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanması gerektiği vurgulanan açıklamada, özetle şöyle denildi:

"Defin nöbetleri ise bu yapının doğal bir parçası değildir. Defin izin görevi asli ve kanunen birincil olarak Belediyelerin sorumluluğun da olmasına rağmen, gerekli altyapı, standart ve güvenlik mekanizmaları oluşturulmadan bu görevlerin aile hekimlerine devredilmesi, sürdürülebilir ve kabul edilebilir değildir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu’nun 13.maddesinde belirtildiği üzere, Güvenliği sağlanmamış personel '’çalışmaktan kaçınma hakkı vardır’' denilmektedir. Can güvenliğimizin korunması ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğudur."

AHEF, Sağlık Bakanlığı’na şu çağrılarda bulundu:

Ölüm tespiti ve defin işlemleri tamamen belediyelerin sorumluluğuna devredilmeli

Bu işlemler kurumsal ve ekip temelli bir yapıya kavuşturulmalı

Aile hekimleri tek başına ve güvenliksiz koşullarda görevlendirilmemeli

Kolluk kuvveti eşliği ve ulusal düzeyde standart protokoller acilen oluşturulmalı

Hekimlerin hukuki ve idari sorumluluk alanları açık ve net biçimde tanımlanmalı