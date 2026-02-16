Aile hekimlerinden yazılım tepkisi: "Belirsizlik sona ermeli"

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi'nde başlatılan tek yazılım uygulamasına tepkiler sürüyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (SBAHBS) sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, sahadaki belirsizliklerin giderilmesini istedi. Federasyon, tek AHBS’ye geçiş tarihi, ücretlendirme modeli ve teknik altyapıya dair net bir yol haritasının hâlâ açıklanmamış olmasının aile hekimleri arasında ciddi kaygıya yol açtığını bildirdi.

AHEF adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Taner Balbay, sürecin şeffaf ve öngörülebilir şekilde yürütülmesi gerektiği vurguladı ve aile hekimlerinin kullandıkları yazılımı seçme özgürlüğünün temel bir hak olduğuna dikkat çekti. Federasyon, bu özgürlüğe yönelik doğrudan veya dolaylı müdahalelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Sağlık Bakanlığı’na açık çağrıda bulunan AHEF, lisans süreçlerine ilişkin belirsizliklerin bir an önce netleştirilmesini istedi. Halen lisansı bulunan 20 özel firmadan 18’inin aktif faaliyet yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, federasyonun devam eden hukuki tartışmalarda herhangi bir yazılım veya firma tarafında olmadığı, önceliğin aile hekimleri ve birinci basamak sağlık hizmetleri olduğu vurgulandı.

AHEF, aile hekimlerinin cari gider ödemelerinin mevcut koşullarda dahi Aile Sağlığı Merkezi giderlerini karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek önemli bir talebi de gündeme getirdi. Buna göre federasyon, olası lisans iptalleri sonrasında SBAHBS yazılımının aile hekimlerine süresiz ve tamamen ücretsiz sunulmasını, ayrıca güçlü ve hızlı teknik destek sağlanmasını istedi. Federasyon, sürecin kamu yararı, sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği ve sahadaki hekimlerin görüşleri dikkate alınarak katılımcı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.