Aile hekimlerini rahat bırakın!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Aile hekimleri 'eziyet yönetmeliği' olarak nitelendirilen yönetmeliğe karşı, aile hekimliği çalışanları 6-10 Ocak’ta 3’üncü kez iş bırakacak. Ancak il sağlık müdürlükleri daha önce kasım ve aralık ayında iki kez iş bırakan sağlık emekçilerinin maaşlarından usule aykırı kesinti yapıldı.

Aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanları çalışma ve özlük haklarını düzenleyen yeni yönetmeliğe karşı önce 5-7 Kasım tarihlerinde 3 günlük, daha sonra 2-6 Aralık arasında 5 günlük iş bırakma eylemleri gerçekleştirdi.

SAVUNMALAR BİLE ALINMADI

Birçok kentte il sağlık müdürlüklerinin greve katılan Aile Sağlık Merkezinde (ASM) görev yapan hekimlerin ve sağlık emekçilerinin maaşlarından eksik çalışma günü gerekçesiyle kesinti yaptığı öğrenildi. Kesintilerin, yasa gereği savunma istenmesi gereken emekçilerden savunma alınmadan yapıldığı ifade edildi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, “İş bırakmadan dolayı ceza veremeyeceklerinden dolayı bunu disiplin cezası olarak göstermemeye çalışıyorlar. Eksik çalışma günü yani iş gününün tamamlanması gibi göstererek mahkeme kararlarının etrafından dolanılıyor. Sendikal greve ceza veremeyeceklerini biliyorlar. Hekimlerden ortalama 12-13 bin TL, hemşirelerden ise 5-6 bin TL civarında kesinti oldu. Greve ceza veremeyecekleri için bu usulsüz bir uygulama. Daha önce buna benzer kararlarla ilgili olarak kazandığımız davalar var. Bu noktada da gerekli girişimleri yaparak dava açacağız. Sadece bu dolambaçlı yol kalmıştı denemedikleri bu da ortadan kalktığında sendikal eylemlere hiçbir zaman ceza verilemez bir noktaya gelinecek. Bu yönetmeliğin yarattığı sorunları devam ettiği sürece eylemlere devam edeceğiz. 6-10 Ocak tarihinde 5 gün daha iş bırakacağız” dedi.

BAKANLIK YENİ MAĞDURİYET PEŞİNDE

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir ise eylemler sırasında yaşanan sıkıntılara değinerek ebe ve hemşirelerin karşı karşıya kaldıkları süreçle ilgili bilgi verdi. Kandemir, “Bizler süreçlerin iyileştirilmesi için sahada sesimizi duyurmaya çalışırken Sağlık Bakanlığı yeni mağduriyetler yaratacak bir uygulamaya adım attı. Anayasal hakkını kullanan aile hekimliği birimlerinde cari gider kesintisine gitti. Bu, aile sağlığı merkezlerinde ek personel olarak çalışan hemşire ve ebe arkadaşlarımızın işlerine son verilmesi demek oluyor” dedi.