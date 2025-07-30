Aile hekimlerinin tepkisi sürüyor: 'Angarya kurumsallaşıyor'

HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yaptığı yeni düzenlemeyle, vatandaşların hastanelerden randevu alabilmesi için önce aile hekimine başvurması şartı getirmesine Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan (AHEF) da tepki geldi. Sendikalar, yeni sistemin hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları mağdur edeceği uyarısında bulundu.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, yeni uygulamanın aile hekimlerinin asli görevlerini aksatacağını belirterek “Aile hekimleri randevu memuru değildir. Vatandaş, aile hekimliğine randevu almak için değil, sağlık hizmeti almak için başvurur. Aile hekimi, muayene ettiği hastayı zaten tıbben gerekli gördüğünde hastanelerde ilgili branşlara sevk etmektedir. Sistemin yükünü aile hekimine yıkmak, sağlık hizmetinin bütünlüğünü bozar" dedi.

İPTAL EDİLMELİ

Dr. Kandemir, aile sağlığı merkezlerinde mevcut iş yükünün zaten kritik düzeyde olduğunu vurgulayarak, muayene, rapor, tarama, izlem ve takip işlemleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği ek performans kriterlerinin aile hekimlerini fazlasıyla zorladığını ifade etti.“Bu kadar iş yükünün altında ezilen aile hekimlerini şimdi de hastane randevu sistemi için ‘filtre’ olarak kullanmak, angaryayı kurumsallaştırmaktır. Hem hekimlerin hem de vatandaşların sağlık hizmetine erişimini zorlaştıracak bu uygulama, kabul edilemez.Vatandaşı randevu alabilmek için aile hekimine yönlendirmek, halihazırda çözülmemiş sağlıkta şiddet sorununu daha da tırmandırabilir."

Dr. Kandemir; yurttaşların halihazırda MHRS sistemi üzerinden hastanelerden doğrudan randevu alabildiğini ve yeni sistemin henüz tam olarak devreye alınmadığını da anımsatarak planlanan düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğini savundu. Sağlık sisteminde yaşanan plansızlık, uzman hekim yetersizliği ve randevu krizinin çözümünün aile hekimlerine yüklenmemesi gerektiğini söyleyen Kandemir, Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı: “Vatandaşa sağlık hizmeti sunmanın yolu, aile hekimini randevu kapısı hâline getirmek değil, sistemin ihtiyaçlarına göre planlama yapmaktır. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Bakanlığın randevu veren personel konusunda eksikliği varsa şikâyet hattı olarak bilinen ve şiddeti körükleyebilen 184 hattında çalışan personelleri vatandaşın randevu birimine kaydırabilir.

RESMİ KARAR YOK

AHEF Genel Sekreteri Dr. Gökhan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, aile hekimlerine ulaşan herhangi bir resmi karar olmadığı vurgulandı. MHRS üzerinden randevu bulamama sorununun, tüm sağlık sistemini etkileyen kronik bir sorun olduğu belirtilen açıklamada, bu yükün aile hekimlerine yönlendirilmesinin mantıksız ve uygulanamaz olduğu ifade edildi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm sağlık kuruluşlarında yapılan toplam poliklinik hizmetinin zaten yarısını aile hekimleri vermekte iken neredeyse kalan yarısını da aile hekimlerine yönlendirmek zaten büyük angaryalar altında işlemeye çalışan aile sağlığı merkezlerinde kaos yaratacaktır. MHRS üzerinden randevu bulamama sorunu, tüm sağlık sistemini etkileyen kronik bir sorundur. Bu sorunun çözümünü, hâlihazırda aşırı iş yükü altında çalışan ve yeterli fiziki imkânlara sahip olmayan aile hekimlerine yönlendirmekte aramak, krizin sorumluluğunu aile hekimlerine yıkmaktır. Sevk sisteminin ülkemizde uygulanmasını vatandaşlarımıza daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak için aile hekimleri olarak bizler de isteriz. Ancak sevk sisteminin uygulanabilir olması için aile hekimi başına düşen nüfus ortalamasının en fazla 1000-1500 kişi arasında olması gerekir. Şuan itibariyle hekim başına düşen nüfus ortalaması hâlâ 3 bin kişi civarında iken aile hekimlerinden hastanelerin sekreterya işlerini ve MHRS memurlarının işlerini yaptırmaya çalışmak hekimlik değil sevk memurluğu sistemine geçiş olacaktır. Aile hekimleri olarak zaten vatandaşlarımızın tanı, tedavi, tarama ve izlemlerini özveri ile yapıyor ve hastalarımıza daha fazla zaman ayırmak istiyoruz. Ancak bu uygulama aile hekimlerinden sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımıza ayrılacak süreyi de hekimin elinden alacaktır. Randevu sorununu çözmek için başka sorunlar yaratmaya gerek yok! Sorunların çözümü için gerçek adımlar atılmalıdır."