Aile hekimliğinde kriz derinleşiyor: "Emeğimizi sömürmeye son verin"

Aile Hekimliği sisteminde son dönemde yapılan düzenlemeler hem aile hekimlerini hem de vatandaşları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde süregelen hak ihlallerine dikkat çekti.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, yeni yönetmelikle birlikte aile hekimliği sistemine entegre edilen birçok kesintinin çalışanları mağdur ettiğine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İlaç yazımı, memnuniyet anketleri, hastane başvuru oranları, muayene sayılarına dikkat çeken Kandemir, "Bu kriterlere bağlı olarak yapılan kesintilerin yanı sıra şimdi de nüfus kaydırmaları, çalışanları hem maddi hem de idari açıdan zora sokmuş durumda. Özellikle ay sonlarında yapılan bu işlemlerin, tüm işlemlerini tamamlamış aile hekimleri için haksızlık yarattığı belirtiyor" dedi.

"GİDEREK ARTAN VERGİ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYORUZ"

Dr. Ahmet Kandemir yaptığı açıklamada, “Aile Sağlığı Merkezleri’ne (ASM) gelmeyen hastalardan yapılan kesintiler ile yüksek vergi yükü, aile hekimliği çalışanlarının sırtındaki yükü artırıyor. Hem finansal hem de psikolojik baskı altındaki çalışanlar olarak sistemin sürdürülemez bir hale geldiğini ifade etmek gerekiyor. Artan baskılar sonucunda aile hekimliği birimlerinde boşalmalar yaşanıyor. Bu da ilgili bölgelerde vatandaşların nitelikli sağlık hizmetine erişimini güçleştiriyor. Tercih edilmeyen, sürekli devreden aile hekimliği pozisyonları, sağlık sisteminin zayıf noktalarına işaret ediyor" dedi.

Dr. Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı’na verdiği mesajda, “Bakanlığı tekrar uyarıyoruz. Daha fazla mağduriyet oluşmadan bu eziyet yönetmeliğine acilen müdahale edilmeli. Aile hekimliği çalışanları ve vatandaşın sağlık hizmeti alımı kaosa sürüklenmemeli" dedi.

Kandemir: “Meslektaşlarımızın çalışma koşulları iyileştirilene kadar uyarılarımıza, mücadelemize ve eylemlerimize devam edeceğiz. Ya hep birlikte ya hiçbirimiz" sözlerini kullandı.