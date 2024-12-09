Aile hekimliğinden aylık 9 milyar TL kesinti yapılacak: Çok çalışana çok kesinti

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğine ilişkin itirazlarını, iş bırakarak kamuoyuna ve Sağlık Bakanlığı'na duyurmaya çalışan aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı’nın İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdiği “Çok çalışana daha iyi ücret” başlıklı sunuma tepki gösterdi. Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan “Kanal kanal dolaşarak yalan söyleniyor, çok ücret değil kesinti var. Aile hekimliğinden aylık 9 milyar TL kesinti yapılacak” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu sunumunun bir aldatmacadan ibaret olduğunu vurgulayan Eryazğan “Daha iyi ücret değil, aksine gelirlerden kesintiler var” değerlendirmesini yaptı.

Bakanlığa seslenen Eryazğan “Yayınladığınız ve il sağlık müdürlerine giden sunuma göre, azami nüfusun 4 binden 3 bin 500'e indirilmesi ile tüm ülke genelinde aylık 798,851 milyon TL'lik geliri kesiyorsunuz. Aylık 5 milyar 176 bin TL'lik geliri başvurmayan hastadan dolayı kesiyorsunuz. Yabancı uyruklu ve yurtdışında olan nüfus için 500 bin TL'lik kesinti öngörmüşsünüz. Yapılamayacak tarama ve takip üzerinden 2 milyar 972 milyon TL'lik kesinti yapılacağını kabul etmişsiniz” dedi.

SORUMLULUKTAN KAÇMASININ ÖRNEĞİ

Sağlık Bakanlığı'nın, yıllık sağlık merkezi başvuru sayısını yedinin altında tutma hedefini aile hekimlerine yüklemesinin, adaletsizlik ve sorumluluktan kaçma örneği olduğuna dikkat çeken Eryazğan, Almanya’da dahi vatandaşların sağlık merkezlerine yıllık başvuru sayısının 9 olduğunu söyledi. Eryazğan, şöyle devam etti:

“Bu sayı halen Türkiye'de on ikiye yaklaşmışken, hedefi yediye çekip gerçekleşmeyince sorumluluğu aile hekimlerine yıkmak, gerçeklerle bağdaşmayan bir tutumdur. Bakanlıklar arasında hedeflerini tutturabilen birim neredeyse yokken, sağlık hizmetlerinde böylesine iddialı ve sahadan kopuk bir hedef koymak, gerçeklikten uzak bir yaklaşımdır."

HEDEFLER TUTMADI

Maliye ve Ekonomi bakanlıklarının enflasyon hedeflerini tutturamadığını, eğitim alanında belirlenen hedeflere ulaşılamadığını anımsatan Eryazğan, aile hekimlerinin kontrolü dışında olan sağlık hizmeti başvurularından sorumlu tutulmasının akıl ve vicdanla bağdaşmadığını söyledi. Bu yaklaşım ve aldatmacayı kabul etmeyeceklerini ifade eden Eryazğan, bu konuda anayasal sendikal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını kaydetti.