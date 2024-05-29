Aile hekimliklerinde aşı reddi kaosu

Sağlık Bakanlığı'nın ASM'ye yazı göndermeden aşı reddi sistemine ilişkin hastalardan dilekçe istemesi kaosa yol açtı. AHESEN Başkanı Kandemir, bu tip hataların ciddi mağduriyetlere neden olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezleri'ne (ASM) resmi yazı göndermeden, aşı reddi sisteme girilen ve henüz girilmemiş olan hastalar için ay sonuna sadece 2 gün kala yeniden dilekçe doldurtulması talebinde bulundu. Bu çalışmanın ASM'lerde kaosa yol açtığı, kuyrukların uzamasına yol açtığı belirtildi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, son günlerde yaşanan yazılım hatalarının ve güncellemelerinin aile hekimliği çalışanlarını ve hastaları ciddi şekilde mağdur ettiğini belirterek "Aile hekimliğinde ilaç yazımından izlemlere, aşılara ve taramalara kadar her işlemimizi artık elektronik ortamda yapıyoruz. Bu durum hem aile hekimleri hem de hastalar için büyük bir kolaylık sağlaması gerekirken, Bakanlığın kullandığı yazılım sistemlerinden kaynaklanan hatalar ve güncellemeler nedeniyle mağduriyet yaşıyoruz” dedi.

Bakanlığın yazılım sisteminde yaptığı güncellemeden dolayı bir problem daha ortaya çıktığını kaydeden Kandemir, şöyle devam etti:

“Aşı reddi yapılmış, imzası alınmış ve bilgileri müdürlüğe sunulmuş hastalardan yeniden evrak düzenlememiz ve onları tekrar kurumlara çağırmamız beklendiği bildirildi. Sistemde hata varsa bile arşivlerden bunu onaylayabilecekken veya ay başında bilgilendirme yapılarak uygulamaya konulabilecekken kendi hatalarının faturasını masa başından hastalara ve aile hekimliği çalışanlarına kesmek kabul edilebilir bir durum değildir. Hastalar gelemezse veya ay bitmesine iki gün kalmışken hastalar çağrılamazsa ki mümkün görünmüyor, aile hekimliği çalışanlarının hak edişlerinde kesinti yapılabilecek."