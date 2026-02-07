Aile hukuku sil baştan: Nafaka hakkı hedef alınıyor

AKP Grubu’nun bu yasama yılına ilişkin gündeminde yeni bir “yargı paketi” bulunuyor. Bu kapsamda değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi hedeflenen aile, ceza, yargılama hukukuyla ilgili birçok başlık yer alıyor.

Aile hukukuyla ilgili olarak “süresiz nafaka”, boşanma süreçlerinin uzun sürmemesi için boşanma, tazminat veya velayetle ilgili yeni düzenlemelere gidilmesi planlanıyor.

"EVLİLİK SÜRESİ" DETAYI

Özellikle “süresiz nafaka” konusunda, evlilik süresine göre bir düzenleme öngörülüyor. Birkaç ay veya 1-2 yıl gibi kısa süren evliliklerin sonlanmasının ardından uzun yıllar nafaka verilmesinin taraflar arasında gerilime neden olduğu iddiasıyla, evlilik birliği ne kadar sürmüşse bu sürenin esas alınarak bir süre belirlenmesi öngörülüyor.

Hazırlanan taslağa göre nafaka süresi, evlilik süresiyle orantılı olacak. Buna göre;

3 yıl süren evliliklerde 5 yıl,

5 yıl süren evliliklerde 7 yıl,

10 yıl süren evliliklerde ise 12 yıl nafaka ödenmesi öngörülüyor.

Özellikle nafaka, boşanma, velayet hukuku gibi konularda ilgili sivil toplum örgütlerinden ve akademisyenlerinin görüşlerine başvurulduğu, etki analizleri çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.