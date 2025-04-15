"Aile içi şiddet" suçlaması: Rapçi 'Sansar Salvo' hakkında tutuklama talebi
'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekincan Arslan, "aile içi şiddet" suçu nedeniyle Ataşehir'de bulunan evinde gözaltına alındı. Arslan hakkında "basit yaralama" suçundan tutuklama istendi.
Kaynak: AA
İstanbul'da sabah saatlerinde gözaltına alınan 'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekincan Arslan hakkında tutuklama talep edildi.
Ekincan Arslan, "aile içi şiddet" suçu kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan emniyet müdürlüğüne götürüldü.
"Aile içi şiddetle" suçlanan Arslan, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Arslan, cumhuriyet savcılığında ifadesi alındıktan sonra "basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.