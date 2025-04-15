"Aile içi şiddet" suçlaması: Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı

İstanbul'da sabah saatlerinde gözaltına alınan 'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekincan Arslan tutuklandı.

Ekincan Arslan, "aile içi şiddet" suçu kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"Aile içi şiddetle" suçlanan Arslan, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

"HASTANEYE YATMAYA DA RAZIYIM"

Ekin Can Arslan'ın hakimlik ifadesinde, "Ben çok kızdım. Tükürdüm babama, çok hızlı olmayacak şekilde tokat attığımı hatırlıyorum. Bunun dışında bir eylemim olmadı. Çok zor şeyler yaşadım cezaevinde, yaklaşık 3 ay içeride yattıktan sonra tahliye oldum. Benim hakkımda akıl sağlığımın yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştıklarını duydum. Hastaneye yatmaya da razıyım. Şu anda dahi kalbim sıkışıyor. Videoları bir anlık öfke ile sosyal medya hesabından ben paylaştım. Babamın bazı şahıslarla ortaklık yaptığını düşünüyorum. Çok pişmanım. Tutuklanmak istemiyorum, Korkuyorum. Çok korkuyorum. Beni cezaevine göndermeyin. Yaklaşık 10 sene önce babam beni darp ettirmişti. Şikayetçi olmadım. Yakın zamanda da bana bıçak çekti. Tahminimce yaklaşık 1 yıl kadar önce olan bir olaydı. Son kez söylüyorum tutuklanmak istemiyorum. Bir daha kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım" dedi.

TUTUKLANDI

Arslan, cumhuriyet savcılığında ifadesi alındıktan sonra "basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Arslan, ifadesinin ardından 'üst soya karşı basit kasten yaralama' suçundan tutuklandı.