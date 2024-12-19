Aile Mahkemesi kadını korumuyor

Haber Merkezi

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kadına şiddetle mücadelede önemli bir mekanizma olan ‘‘6284 Sayılı Kanun’un Uygulanmasında Aile Mahkemeleri’nin Rolü ve İhlaller’ başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, aile mahkemelerinin yetersizliği ve kötü uygulamaları nedeniyle kadınların şiddetten korunma haklarına erişimde büyük zorluklar yaşadığını ortaya koydu. Raporda, tedbir kararlarından hak kayıplarına dek birçok bulgulara dikkat çekilerek çözüm önerileri sunuldu. Raporda özetle şu başlıklar dikkat çekti:

TEDBİR KARARLARINA ERİŞİM VE BİLGİLENDİRME EKSİKLİKLERİ

• Kadınlar ücretsiz ve nitelikli hukuki destek eksikliği yaşıyor.

• Kolluk kuvvetlerine başvurulduğunda sık sık yanlış ve caydırıcı bilgilendirme yapılıyor.

• Psikolojik ve ekonomik şiddet başvuruları ciddiye alınmıyor, işlem yapılmıyor.

TEDBİR KARARLARININ SÜRESİ

• Kanuna göre tedbir kararları en fazla 6 ay süreyle verilebiliyor, ancak uygulamada 1-3 ay gibi kısa sürelerle sınırlı kalıyor.

• Kısa süreli kararların uzatılmasında, şiddetin sürmediği veya yeni delil olmadığı gerekçeleriyle talepler sıklıkla reddediliyor.

TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASINDAKİ SORUNLAR

• Tedbir kararları erkeklere zamanında tebliğ edilmediği için ihlaller cezasız kalabiliyor.

• Kadınlar, ihlal durumunda polis etkili müdahale yapmıyor, fail çoğu zaman kaçıyor.

• Elektronik kelepçe gibi önlemler karar verilmesine rağmen uygulamada kelepçe bulunmadığı gerekçesiyle takılmıyor.

BOŞANMA SÜRECİNDE YAŞANAN HAK KAYIPLARI

• Boşanma davalarında kadınlar, dilekçelerini yazarken doğru destek alamadıkları için haklarını kaybedebiliyor.

• Tedbir nafakası talepleri sıklıkla reddediliyor ve ekonomik destekten yoksun kalan kadınlar, şiddet ilişkisine geri dönmek zorunda kalabiliyor.

• Şiddet uygulayan erkeklerin çocuklar üzerinden baskı kurduğu ve kadınların bu süreçte güvenliğinin sağlanmadığı vurgulanıyor.

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HUKUKİ DESTEK ŞART

Raporda, ücretsiz ve nitelikli hukuki destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve tedbir kararlarının etkin uygulanmasının sağlanması gerektiği vurgulandı. Mor Çatı, raporunda kadınların şiddetten korunmasını sağlamak için aile mahkemeleri ve kolluk kuvvetlerine de şu önerilerde bulundu:

• Cinsiyet eşitlikçi bir yaklaşımla çalışması,

• Risk analizlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmesi,

• Şiddete maruz kalan kadınların ihtiyaçlarına duyarlı ve bütüncül bir destek sunması gerektiğini belirtiyor.