Aile ve Nüfus On Yılı genelgesi: Kadınlar yine aile politikalarının içine sıkıştırıldı

Resmi Gazete’de yayınlanan “Aile ve Nüfus On Yılı” genelgesi, iktidarın nüfus politikalarını aile, evlilik ve doğurganlık ekseninde kurmaya devam edeceğini ve kadınları aile odaklı politikalara sıkıştıracağını ortaya koydu.

2026-2035 yıllarını kapsayan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının politikalarını “aileyi koruyucu” ve “nüfusu artırıcı” yaklaşımla düzenlemesi istendi.

Genelge kadınları birey olarak değil, sadece aile kurumu ve nüfus hedefleri içinde konumlandıran bir politik hattın yeni adımı niteliğinde.

Genelgede, Türkiye’de doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin “en düşük seviyesine” gerilediği belirtilerek aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin “varoluşsal bir boyuta” ulaştığı savunuldu.

Genelgede, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından çalışmaların uzun vadeli bir politika çerçevesine dönüştürüldüğü ve 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus On Yılı” olarak ilan edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda tüm kamu kurumlarının stratejik plan, program, mevzuat ve uygulamalarında aile ve nüfus hedeflerini esas alması istendi.

“CİNSİYETSİZLEŞTİRME AKIMI” HEDEFTE

Genelgede dikkat çeken ifadelerden biri, “cinsiyetsizleştirme akımı” oldu. Metinde, “aileyi ve nüfusu olumsuz etkileyen cinsiyetsizleştirme akımı, zararlı alışkanlık ve bağımlılıklar” ile mücadele edileceği belirtildi.

MEDYAYA “AİLE DOSTU YAYINCILIK” GÖREVİ

Genelgede kitle iletişim araçlarına ilişkin düzenlemeler de yer aldı. “Zararlı unsurların” tespiti, değerlendirilmesi ve önlenmesine yönelik dijital aile kalkanı oluşturulacağı belirtilirken, aile dostu yayıncılığın teşvik edileceği ve “sorumlu medya kullanımı bilinci”nin yaygınlaştırılacağı ifade edildi.