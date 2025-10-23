Giriş / Abone Ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüştü

Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüşen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, soruşturmanın yargı makamlarının tam koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

  • 23.10.2025 16:49
  • Giriş: 23.10.2025 16:49
  • Güncelleme: 23.10.2025 16:52
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesiyle bir araya geldi.

Göktaş, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kabaiş'in vefatının herkesi derinden yaraladığını belirtti.

Rojin'in ilk günden itibaren daima yanında oldukları babası Nizamettin Kabaiş ile Bakanlıkta bir araya gelerek acılarını paylaştıklarını aktaran Göktaş, sürece dair hassasiyet ve kararlılıklarını dile getirdiklerini bildirdi.

Soruşturmanın, tüm delil ve raporlar titizlikle incelenerek yargı makamlarının tam koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, "Rojin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve metanet diliyorum. Bakanlık olarak süreci en yakından, hassasiyetle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

