Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin yeni personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 bin yeni personel almaya hazırlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımımız olacak" dedi.

Göktaş, personel alımının tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş / Fotoğraf: AA

Göktaş, Bakanlığın 2026 Yılı Bütçe Teklifinin görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DOĞUM İZNİNİN 24 AYA ÇIKMASI GÜNDEMDE

Doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine Göktaş, "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AKP) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine Göktaş, yeni yılın başında Meclis'e gelmesini ümit ettiklerini dile getirdi.