Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gezgin’in erkek çocuklarına ‘ben kadınım değil mi?’ diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle, Bakanlığın Gezgin hakkında TCK’nın ilgili maddelerinde yer alan ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.