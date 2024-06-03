Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Hatay'daki istismar skandalına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay’da 17 yaşında depremzede bir kız çocuğunun istismara maruz bırakıldığını belirtip, yardım çağrısında bulunmasının ardından açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Müdahillik talebinde bulunduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay’da 17 yaşında bir kız çocuğunun istismara maruz bırakıldığı yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, müdahillik talebinde bulundukları dava sürecini takip edeceklerini bildirdi.

17 yaşındaki bir kız çocuğu sosyal medya platformu X'te (Twitter) istismara maruz bırakıldığını açıklamış ve yardım çağrısında bulunmuştu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, olayın 16 Mayıs'ta emniyet birimlerine 'intikal ettiği anda Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği' belirtildi.

Aynı gün aile bireyleri ile yapılan görüşme neticesinde paylaşımlara konu çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık ve sağlık tedbir kararı talep edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuk, Sosyal Ekonomik Destek hizmetimizden faydalandırılmaya başlanmıştır. Ayrıca olay günü itibarıyla aile bireylerinin her birine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık avukatlarımızca, şüpheli şahıs hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edilmiştir. Müdahillik talebinde bulunduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz."

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NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki bir kız çocuğu sosyal medya platformu X'te (Twitter) istismara maruz bırakıldığını açıklamıştı.

Depremden günler önce kalp ameliyatı olan 17 yaşındaki kız çocuğu, depremin ardından bir kuaförde çalışmaya başladığını, yanında çalıştığı 30 yaşındaki erkek tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını belirtmişti.

17 yaşındaki depremzede çocuk, sosyal medyada yardım çağrısında bulunmuştu.