Aile yılı yerine cinayetleri durdurun

Ada Sude ATAK

Bahar Aksu’nun kentin merkezindeki bir caddede herkesin gözü önünde vahşice katledilmesi isyan ettirdi. Kadın örgütleri bu iklimi hemen her gün kadınların yaşamına ayar vermeye çalışan söylemlerin beslediğini savundu.

İktidarın son dönemde kadınlara ilişkin yaptığı açıklamalar toplumun farklı kesimlerinde tepkiye yol açtı. Kadınların nasıl doğuracağına, ne zaman evleneceğine, karışmak yerine yaşam hakkını sağlaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Son dönemde tartışılan birkaç açıklamayı derledik:

EVLİLİK YAŞINA KARIŞILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Ocak’ta 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan etti. Doğum hızındaki düşüşten söz ederek üç çocuk ısrarını yineledi. Erdoğan, evlenme yaşının yükselmesinden ve boşanma oranlarındaki artıştan duyduğu rahatsızlığı da sıkça dile getirdi.

AİLEDE GÜVENLİ YAŞAM İDDİASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ise Aile Yılı ilanını “Vatandaşların bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl” paylaşımı yaptı. 2024’te en az 396 kadın çoğu en yakınındaki erkek tarafından öldürüldü. Katiller evli oldukları erkek, boşandıkları erkek olduğu halde Aile Yılı’nda bu soruna ilişkin sağlam adımlar atılmadı.

DOĞUMA MÜDAHALE

Sağlık Bakanlığı sezaryen oranının yüksek olduğu gerekçesiyle ‘normal doğum’ kampanyası başlattı. Sivassporlu futbolcuların maça "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkması tepkiyi büyüttü.

ÇOCUKSUZLARI AİLE SAYMADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı bir tv programında "Toplumun temeli ailedir. Eğer çocuğunuz yoksa sadece karı koca oluyorsunuz, aile olamıyorsunuz" dedi.

HANİ CEZA ARTMIŞTI

AKP’li Cumhurbaşkanı 8 Mart’ta kadına yönelik suçların cezasını artırıp caydırıcılığı güçlendirdiklerini iddia etti. Ancak kadın cinayetleri artarak devam etti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) yayınladığı verilere göre 2025’in ilk 3 ayında 98 kadın erkekler tarafından katledilirken 27 kadının ölümü ise şüpheli olarak kaydedildi.

∗∗∗

14 YAŞINDA ERKEK ŞİDDETİ ÖLDÜRDÜ

Son 35 günde Edirne’den Samsun’a kadınlar katledildi:

• Samsun'un Alaçam ilçesinde Pınar Altınel (32) boşanma aşamasındaki Cengiz Altınel tarafından öldürüldü.

• Ümraniye'de, Yazgülü Coşkun (26) sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü.

• Edirne'de 14 yaşındaki Gülden Coni lise bahçesinde yaşıtı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü.