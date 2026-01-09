Aile yılında kadınlar evlerinde öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, bugün düzenlediği basın toplantısıyla 2025 yılının kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü verilerini kamuoyuyla paylaştı. Platform’un raporuna göre, yılın ilk yarısında erkekler tarafından 294 kadın öldürüldü, 297 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadınların %35’i evli olduğu erkekler tarafından, %61’i evlerinde, %57’si ateşli silahlarla öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Şirin Yalıncakoğlu, suçta organize olan erkeklere karşın kadınların örgütlü mücadele etmesi gerekliliğini vurgulayarak 2025 yılında öldürülen kadınlar için verdikleri adalet mücadelesi sonucu alınan emsal kararlardan örnekler verdi:

“Kendi evinde Seydi Şahin tarafından öldürülen Nazime ve Fatmanur Şahin davasında avukatımızla birlikte failin iki kez ağırlaştırılmış müebbet almasını sağladık. Ece Kılıçaslan Acar, 16 Mart 2022’de Evinin balkonundan düştü diyen Erol Acar yıllarca serbest dolaştı. Yine avukatlarımız sayesinde adli mekanik inceleme sonucu Ecenin kazara veya kendiliğinden düşemeyeceği, birinin ittirmesiyle düştüğü kanıtlandı ve Erol Acar tutuklandı.”

Toplantıda konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Esin İzel Uysal, aile yılı olarak ilan edilen 2025 yılında, aileyi güçlendirme politikalarının kadınların yaşam hakkına mal olduğunu söyleyerek kadınların en çok aile bireyleri veya birlikte oldukları erkekler tarafından ailenin hüküm sürdüğü evlerde öldürüldüğünü vurguladı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre;

“2025 yılında öldürülen 294 kadının %35’i yani 104 kadın, evli olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Ve bunu hemen eskiden evli olduğu erkek, birlikte olduğu erkekler takip ediyor. Ve devamında da çok büyük oranda kadıların bir akrabalık ilişkisi olan erkekler tarafından öldürüldüğünü görüyoruz ya da eskiden birlikte olduğu erkekler tarafından öldürüldüğünü görüyoruz. Bunun toplam verisi ise 294 kadından 255’i. Neredeyse tamamı. Kadınların çok büyük oranda bir aile ilişkisi içerisinde olduğu erkekler tarafından öldürüldüğünü görüyoruz ne yazık ki?

“Kadınların %61’i, yani 294 kadının 180’i bu yıl evlerinin içerisinde öldürülmüşler.

Geçtiğimiz yıl, 2024 yılı kadın cinayetlerinin kadın cinayetlerinin tarihimizde açıkladığımız en yüksek olduğu yıldı. Fakat o yıl bile evlerinde öldürülen kadınların sayısı 225’ti. Aile yılında kadıların evlerinin içerisinde şiddete daha fazla maruz kaldığını, evleriin içerisinde yaşam haklarının ellerinden alındığını görüyoruz.”

Toplantıya ayrıca Deva Partisi Ankara Genel Merkez Kadın Çalışmaları Başkan Yardımcısı Serpil Erdoğan ve CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun da katılarak destek verdi.

RAPORDAN ÖNE ÇIKAN DİĞER BULGULAR

"• 2025 yılında öldürülen 294 kadının %58’i yani 170 kadın ateşli silahlarla öldürüldü: Son 5 yılın verilerine bakıldığında, ateşli silahlarda devam eden bir artış izlenmektedir. Bireysel silahlanmanın bu kadar kolay olması, internetten bile silah satın alabilmek kadınların ölümüne neden oluyor. Kadınların hayatta kalması silahın tutukluk yapma ihtimaline bırakılamaz.

• 2025 yılında en az 23 kadın koruma kararı olmasına rağmen öldürüldü: Bu demektir ki devlet 23 kadına seni koruyacağım demiş olmasına rağmen koruyamadı. Çok daha fazla kadın ise koruma kararı almak için, hayatta kalmak için mücadele etmektedir.

• 2025 yılında 17 kadın ise kolluk kuvveti olan kişiler tarafından öldürüldü: Kadınların yaşam hakkını koruması gerekenlerin bir kısmı bizzat cinayetin faili hâline geldi.

Raporun tamamına ulaşmak için: https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/3162/2025-yili-kadin-cinayetleri-ve-supheli-kadin-olumleri-veri-raporu